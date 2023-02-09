Свекла помогает снижать давление и препятствует ожирению печени

Исследования Эксетерского университета показали, что употребление свекольного сока укрепляет выносливость организма. Свекла содержит большое количество ионов нитратов, что снижает потребность организма в большем количестве кислорода во время физических упражнений.Какую еще пользу для здоровья может принести свекла?Сотрудники Лондонского университета королевы Марии установили, что прием свекольного сока может давать эффект снижения артериального давления в результате расслабления стенок кровеносных сосудов. На сосудистую ткань таким образом влияют свекольные нитраты.Свекла содействует снижению уровня триглицеридов в крови. Исследования, проведенные на подопытных животных, доказали, что это происходит благодаря фолиевой кислоте, содержащейся в ее растительных волокнах.Организму для поддержания костей и усвоения кальция необходим магний. Красная свекла содержит большое количество магния.Компонент свеклы бетаин, как показали исследования, помогает в лечении заболеваний печени. В частности, он предотвращает накопление жира в этом органе, препятствует развитию жирового гепатоза.Свекла содержит антиоксидант бетацианин, который помогает лечить болезнь Альцгеймера и старческое слабоумие. Он предотвращает повреждения, наносимые клеткам головного мозга опасными белками.Свекла также является естественным слабительным средством, помогающим при запорах и геморрое.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что варенье зимой может стать для организма дополнительным источником витаминов.

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