Врач Аплетаева: после 60 лет нужно ограничивать сахар и насыщенные жиры

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еда в пожилом возрасте

По словам врача Марины Аплетаевой, в рационе людей старше 60 лет должно быть как можно меньше продуктов с добавленным сахаром и насыщенными жирными кислотами.

Медик Аплетаева рассказала, что источниками насыщенных жиров являются продукты животного происхождения – в первую очередь, жирное мясо. Такие продукты нельзя считать абсолютно вредными, поскольку они содержат витамины и другие важные вещества. Но после 60 лет их выбор должен быть более избирательным и щепетильным – как и количество, употребляемое в пищу.

«Недостатком насыщенных жиров является то, что они хуже перевариваются. Кроме того, употребление баранины и свинины может спровоцировать проблемы со здоровьем у пожилых людей или усугубить уже имеющиеся заболевания», - заявила Аплетаева.

Врач добавила, что в пожилые годы в организме зачастую уровень холестерина и других жировых веществ в крови является повышенным. Употребление большого количества насыщенных жиров может серьезно усугубить эту проблему, стать фактором роста атеросклеротических отложений в сосудах (с чем связан риск инфарктов и инсультов).

«Пожилым людям рекомендуется заменить баранину и свинину на курицу, индейку и рыбу».

Что касается сластей, Марина Аплетаева заявила: после 60 лет их по возможности лучше не есть совсем, предпочитая любым видам сладкого фрукты. Из фруктов организм получает нужный ему сахар, плюс обеспечивается витаминами, полезными для сосудов и сердца, а также клетчаткой, стимулирующей работу кишечника.

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Совет ограничить сладкое в рационе связан с тем, что у людей 60 лет и старше уровень сахара в крови без того бывает склонен к повышенным значениям, сообщила «Москва 24».

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Марина Аплетаева
Марина Аплетаева
ЗОЖ
врач-диетолог, аллерголог-иммунолог
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