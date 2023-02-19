Нутрициолог Панова рассказала о продуктах для борьбы с тромбозом

270 Фото: https://ru.freepik.com/premium-photo/tongue-pork-meat-in-plate-on-the-table-cooked-fresh-meal-snack-copy-space-food-background-rustic_19778600.htm#query=Cod%20liver&position=12&from_view=search&track=ais
печень трески

Вишня, подсолнечное масло, печень трески препятствуют образованию тромбом, проинформировала нутрициолог Ольга Панова.

Нутрициолог Панова рассказала в интервью, что тромбы  образуются в организме при повреждениях, связанных с кровопотерей. Как правило, они самостоятельно растворяются. Однако так происходит не всегда.

«Есть тромбы, которые не рассасываются, остаются, разрастаются и потом могут быть причиной больших проблем, вплоть до летального исхода», - сказала медик «Москве 24».

Также Панова отметила, что употребление некоторых продуктов помогает организму поддерживать активное кровообращение, снижающее риск появления тромбов. В частности, профилактику тромбоза обеспечивает употребление вишни. Эта ягода содержит кумарин – вещество, естественным образом разжигающее кровь.

Другое вещество, препятствующее появлению тромбов, – рутин: под его влиянием блокируется активность ферментов, способствующих тромбозу. Рутин содержится в зеленом чае.

Зеленый или черный: врач Панова назвала плюсы и минусы разных чаев


Помимо этого, Панова посоветовала включать в рацион для борьбы с тромбозом нерафинированное подсолнечное масло. Благодаря содержащемуся в нем витамину Е уменьшается вероятность слипания тромбоцитов, образующих тромб. Аналогичным свойством обладает и полиненасыщенная жирная кислота омега-3: богатые ею жирная рыба и печень трески улучшают защиту организма от развития тромбоза.

Подсолнечное масло названо среди полезных продуктов для снижения риска тромбов


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты укрепляют сосуды в пожилом возрасте.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ольга Панова
Ольга Панова
ЗОЖ
нутрициолог
Читать MedikForum.ru в
10 лучших продуктов для предотвращения тромбов
Врач Юлия Панова: некоторым людям нельзя ни кусочка сыра
Четыре типа напитков ведут к затвердению артерий и тромбам
Теги : профилактика тромбов, полезные продукты, Ольга Панова