Врач Шестакова: как сделать блины полезнее?
Прислушайтесь к рекомендациям врача-диетолога Ольги Шестаковой, ешьте блины с овощами и другими диетическими начинками.
Врач Шестакова рассказала в интервью, как сделать блины полезнее. Беседуя с «Москвой 24», она отметила: снизить калорийность масленичных блинов помогает использование цельнозерновой муки. Кроме того, пшеничную муку, идущую на блинное тесто, можно частично заменять овсяной, нутовой или другой, содержащей больше клетчатки.
«Можно приготовить цветные блинчики, добавив в тесто перетертые до пюреобразного состояния шпинат, свеклу, морковь», - добавила диетолог.
Также сделать блины менее калорийными, а значит, полезнее, можно, если не использовать при их приготовлении сахар. Молоко, в свою очередь, Шестакова посоветовала заменять минеральной водой.
Продолжая, врач заострила внимание на том, что в высокой калорийности блинов часто бывают «виноваты» начинки и добавки. Блины едят с маслом, сметаной, медом, сгущенкой, другими сладкими или жирными соусами. Их начинкой также часто становятся калорийные, жирные или сладкие продукты – мясной фарш и ветчина, сыр, сахар. Чтобы сделать блины полезнее, готовить начинку для них следует из овощей, творога, постных источников белка.
«Можно использовать творог, натуральный йогурт без добавок, джемы без сахара, нежирную рыбу и зелень, которую можно заворачивать в блины, например, с тем же творогом», – поделилась специалист.
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Ольга Шестакова
ЗОЖ
врач-диетолог, гастроэнтеролог
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