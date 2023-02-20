Врач Шестакова: как сделать блины полезнее?

«Можно приготовить цветные блинчики, добавив в тесто перетертые до пюреобразного состояния шпинат, свеклу, морковь», - добавила диетолог.

«Можно использовать творог, натуральный йогурт без добавок, джемы без сахара, нежирную рыбу и зелень, которую можно заворачивать в блины, например, с тем же творогом», – поделилась специалист.

Врач Шестакова рассказала в интервью, как сделать блины полезнее. Беседуя с «Москвой 24», она отметила: снизить калорийность масленичных блинов помогает использование цельнозерновой муки. Кроме того, пшеничную муку, идущую на блинное тесто, можно частично заменять овсяной, нутовой или другой, содержащей больше клетчатки.Также сделать блины менее калорийными, а значит, полезнее, можно, если не использовать при их приготовлении сахар. Молоко, в свою очередь, Шестакова посоветовала заменять минеральной водой.Продолжая, врач заострила внимание на том, что в высокой калорийности блинов часто бывают «виноваты» начинки и добавки. Блины едят с маслом, сметаной, медом, сгущенкой, другими сладкими или жирными соусами. Их начинкой также часто становятся калорийные, жирные или сладкие продукты – мясной фарш и ветчина, сыр, сахар. Чтобы сделать блины полезнее, готовить начинку для них следует из овощей, творога, постных источников белка.Ранее портал MedikForum.ru писал о жирных продуктах , полезных для здоровья.

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