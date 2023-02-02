Пульмонолог Абакумов: что помогает быстро выздороветь при ОРВИ?

«Прием препарата нужно осуществить в первые минуты заболевания. Как только недомогание, не даем температуре повысится, не даем кашлю развиться, не даем соплям стекать в горло, не даем распространяться вирусу», - сказа об этом Абакумов.

«Калий и магний содержатся только в солевых растворах типа регидрон или капельницах – я лично за оба варианта, если температура больше двух дней», - поделился врач.

Медик рассказал, что помогает быстро выздороветь при ОРВИ. Пульмонолог констатировал: справиться с заболеванием позволяет своевременное использование антивирусных средств. Лекарство следует принять, не затягивая, как только появились признаки недомогания.По словам врача, для подавления активности вируса, вызвавшего ОРВИ, будет эффективен прием такого препарата как «Осельтамивир». Конкретно он употребляется в случае, когда наличествует высокая температура без кашля.Также, добавил Абакумов, в борьбе с ОРВИ помогает питье – но не просто воды или чая. Специалист объяснил, что заболевший человек обильно потеет, и с этим потом из организмы вымываются микроэлементы. Потеря витаминных и минеральных веществ еще больше ослабляет подорванный инфекцией иммунитет. Поэтому пить нужно жидкости, позволяющие восполнить в организме баланс микроэлементов.Помимо этого, медик посоветовал поддерживать позитивный настрой. Он отметил, что польза оптимизма, положительных эмоций для здоровья доказана, тогда как мрачное отношение к ситуации может утяжелять состояние человека и способствовать возникновению осложнений.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких симптомах нужно проверить кровь на сахар.

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