Пульмонолог Абакумов: что помогает быстро выздороветь при ОРВИ?
Едва почувствовав недомогание, нужно принять антивирусное средство, заявил врач Олег Абакумов.
Медик рассказал, что помогает быстро выздороветь при ОРВИ. Пульмонолог констатировал: справиться с заболеванием позволяет своевременное использование антивирусных средств. Лекарство следует принять, не затягивая, как только появились признаки недомогания.
«Прием препарата нужно осуществить в первые минуты заболевания. Как только недомогание, не даем температуре повысится, не даем кашлю развиться, не даем соплям стекать в горло, не даем распространяться вирусу», - сказа об этом Абакумов.
По словам врача, для подавления активности вируса, вызвавшего ОРВИ, будет эффективен прием такого препарата как «Осельтамивир». Конкретно он употребляется в случае, когда наличествует высокая температура без кашля.
Также, добавил Абакумов, в борьбе с ОРВИ помогает питье – но не просто воды или чая. Специалист объяснил, что заболевший человек обильно потеет, и с этим потом из организмы вымываются микроэлементы. Потеря витаминных и минеральных веществ еще больше ослабляет подорванный инфекцией иммунитет. Поэтому пить нужно жидкости, позволяющие восполнить в организме баланс микроэлементов.
«Калий и магний содержатся только в солевых растворах типа регидрон или капельницах – я лично за оба варианта, если температура больше двух дней», - поделился врач.
Помимо этого, медик посоветовал поддерживать позитивный настрой. Он отметил, что польза оптимизма, положительных эмоций для здоровья доказана, тогда как мрачное отношение к ситуации может утяжелять состояние человека и способствовать возникновению осложнений.
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Олег Абакумов
Здоровье
врач-терапевт, пульмонолог
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