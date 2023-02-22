Диетолог Ионова объяснила, что делает блины вредными

«Любая мука – это углеводы, будь то гречневая или какая-либо другая. Может, при использовании не пшеничной, а другой муки, чуть выше станет пищевая ценность продукта, но углеводы все равно останутся», - отметила врач.

«Блины – высокоуглеводный продукт. Это не то, что мы должны есть каждый день», - подчеркнула специалист.

Диетолог Ионова объяснила в интервью, что делает блины вредными для здоровья. По словам специалиста, большинство россиян предпочитает блины с начинкой и каким-нибудь соусом. При этом самыми вкусными начинками оказываются те, что готовятся из продуктов с высоким содержанием жира и сахара. Если начиненные блины дополняются еще каким-нибудь соусом (именно так обычно и происходит), то человек в результате съедает блюдо, перенасыщенное жиром и сахаром. Подобное сочетание является очень тяжелым для пищеварения и конкретно для поджелудочной железы. Чтобы переварить супер-жирные или супер-сладкие блины, орган вынужден произвести сразу много соответствующих ферментов – такая нагрузка истощает железу, повышает риск ее дисфункции.Беседуя с «Радио 1», Ионова добавила , что блины, которые, как правило, пекутся из теста на белой пшеничной муке, – это еще и богатый источник быстро усваиваемых углеводов.Ионова предупредила, что «быстрые» углеводы являются тем питательным веществом, которое должно потребляться в минимальном количестве. При их поедании происходит быстрое усвоение, вызывающее резкий скачок уровня сахара в крови. В ответ организм начинает выделять инсулин, ответственный за распределение сахара по клеткам. Чем чаще происходит выделение инсулина после повышения сахара в крови, тем выше риск того, что у человека разовьется инсулинорезистентность – нарушение, тесно связанное с развитием диабета второго типа.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому диетологи рекомендуют отказываться от блинов.

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