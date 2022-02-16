Высокое давление: вот почему цитрусовые так полезны для гипертоников
Цитрусовые, такие как апельсины, грейпфруты и лимоны, полны витаминов, соединений и минералов, которые имеют множество преимуществ для здоровья, включая снижение артериального давления.
Исследование, проведенное в Японии, показало, что ежедневное употребление лимонного сока было связано со снижением артериального давления. Исследователи объяснили это изменение лимонной кислотой и флавоноидами, присутствующими в лимонах. Кроме того, было обнаружено, что лимонный сок наиболее эффективен в сочетании с физическими упражнениями, и исследователи пришли к выводу, что «было высказано предположение, что количество шагов и прием лимона связаны с улучшением артериального давления с помощью различных механизмов действия».
Хотя было обнаружено, что лимонный сок эффективен, это был не единственный цитрусовый фрукт, который, как показали исследования, может помочь снизить кровяное давление. То же самое можно сказать и о апельсиновом и грейпфрутовом соке, однако это было сделано с одной оговоркой: было обнаружено, что грейпфрутовый сок мешает лекарствам от кровяного давления.
Хотя цитрусовые соки могут быть эффективными для снижения артериального давления, другие изменения образа жизни также могут эффективно снизить артериальное давление.
NHS рекомендует ряд изменений, включая сокращение потребления соли, диету с низким содержанием жиров, снижение веса, употребление меньшего количества кофеина и отказ от курения. Что касается потребления соли, национальный поставщик медицинских услуг советует людям сократить потребление соли «до менее 6 г в день, что составляет примерно чайную ложку».
Сокращение потребления алкоголя до менее чем 14 единиц в неделю также является эффективным способом поддержания артериального давления на здоровом уровне.
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