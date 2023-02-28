Диетолог Круглова рассказала, какие продукты вредно есть на завтрак

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завтрак

Апельсиновый сок и кофе без сахара – одно из самых вредных сочетаний во время завтрака, предупредила диетолог Наталья Круглова.

Диетолог Круглова рассказала в интервью, что неподходящий завтрак может спровоцировать обострение имеющихся проблем с пищеварением.

«Если у человек есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, то неправильный завтрак может спровоцировать приступ гастрита, изжоги или вздутия», - отметила специалист.

В частности, медик посоветовала не употреблять во время первого приема пищи любые цитрусовые соки или кофе без молока. Особенно вредны такие напитки, когда их пьют на пустой желудок: как минимум, они вызовут раздражение слизистой оболочки пищеварительного тракта.

«Утром натощак лучше отказаться от употребления цитрусовых соков и кофе, это может грозить проблемами с желудком», - сказала Круглова агентству «Прайм».

Также диетолог назвала вредной свежую сдобную выпечку, поедаемую натощак. Такой перекус тоже чреват изжогой, тяжестью в животе или вздутием.

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Помимо того, на завтрак вредно есть продукты, содержащие много сахара, – особенно если они употребляются самыми первыми. Сладкие напитки и продукты, употребляемые на пустой желудок, ведут к очень быстрому повышению уровня сахара в крови, заставляющему тело активнее вырабатывать инсулин. Вскоре после сладкого завтрака человек вновь ощутит голод и начнет искать дополнительные порции пищи.  Если же сладкое регулярно поедается натощак, это грозит развитием инсулинорезистентности.

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Наталья Круглова
Наталья Круглова
ЗОЖ
врач-диетолог, нутрициолог
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