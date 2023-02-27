Кардиолог Ибрагимова: любителям соленого грозит ожирение

«При переизбытке соли повышается систолическое артериальное давление, а также увеличивается аппетит, что может привести к ожирению», - пояснила медик «Лайфу».

«Также рекомендовано недосаливать пищу при ее приготовлении», - резюмировала эксперт.

Врач-кардиолог рассказала в интервью об опасных последствиях любви к соленым закускам. Ибрагимова заявила, что любители соленого могут столкнуться с проблемой лишнего веса.Кардиолог добавила, что пристрастие к соленьям тесно связано с проблемой отечности из-за задержки жидкости в организме. Кроме того, жидкость, задерживающаяся в тканях, создает повышенную нагрузку на сердце.Еще одно последствие злоупотребления солью – это слишком активное выведение кальция через почки. В данном случае повышается вероятность того, что в почках появятся камни.Кардиолог Ибрагимова отметила: если в питании человека ежедневно присутствуют продукты промышленной переработки, готовые блюда и полуфабрикаты, можно не сомневаться – он съедает соли больше, чем нужно. Чтобы начать употреблять меньше соли, следует минимизировать количество такой еды в рационе,Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой хлеб нужно переставать есть в пожилом возрасте.

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