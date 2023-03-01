Может ли молоко вызывать прыщи?

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появление прыщей

Продукты, из-за которых возникает кожное воспаление и появляется акне, перечислила косметолог Шабаги Мадиева.

В интервью медика молоко и продукты на его основе были названы в числе провокаторов проблем с кожей. Мадиева объяснила, почему молоко может вызывать прыщи.

«Это объясняется тем, что гормоны, содержащиеся в молоке, повышают уровень тестостерона в организме и, как следствие, приводят к увеличению выработки кожного сала, закупоривающего фолликулы», - сказала косметолог «Известиям».

Также специалист сообщила, что к появлению угрей и других неприятностей с кожей ведет частое употребление фастфуда. Многие продукты и блюда фастфуд-кухни содержат трансжиры, активизируют при попадании в организм воспалительные процессы – подвергнуться воспалению может и кожа.

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Говоря о других продуктах, чье потребление также чревато возникновением прыщей, косметолог Мадиева уточнила: это: кофе, сладкая и соленая пища, жареные блюда.

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Шабаги Мадиева
Шабаги Мадиева
ЗОЖ
венеролог, врач-косметолог, дерматолог
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