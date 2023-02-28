Можно ли заболеть раком из-за подгоревшей еды?
Вероятность возникновения опухолей из-за подгоревшей пищи прокомментировала врач Елена Соломатина.
По словам медика, употреблять подгоревшие блюда нельзя – это действительно повышает вероятность развития раковых заболеваний. Также не нужно есть блюда, которые зажариваются до появления темной корочки.
«Когда мы жарим картошку и где-то подгоревшая корочка – это как раз провокатор возникновения онкологии», - подчеркнула врач-диетолог.
Соломатина уточнила, что в процессе жарки происходит выделение полиароматических углеводородов. Эти соединения способы повреждать целостность клеток и провоцировать развитие опухолевого процесса. Та же коричневая корочка, которая образуется на жареной картошке, содержит канцероген акриламид.
Кроме того, добавила врач, беседуя с «Московй 24», подгоревшая или зажаренная до корочки еда способствует преждевременному старению, интенсивному образованию морщин.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты медики не советуют есть на завтрак.
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Елена Соломатина
Здоровье
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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