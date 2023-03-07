Диетолог Соломатина объяснила, кому не следует есть сыр
Людям с сосудистыми патологиями, включая гипертонию, такой продукт как сыр может быть противопоказан.
Сыр является одним из самых популярных продуктов у россиян: его любят за вкус и способность насыщать. Однако есть сыр многим людям нужно с большой осторожностью, напомнила в интервью диетолог Елена Соломатина. Медик отметила, что контролировать количество сыра в своем рационе должны в первую очередь те, кто подвержен нарушениям в сердечно-сосудистой системе.
«Кто имеет повышенный холестерин, гипертонию, заболевания сердечно-сосудистой системы, ярко выраженный атеросклероз, тем, конечно, нужно есть поменьше сыра из-за большого количества насыщенных жиров и соли в его составе», – объяснила диетолог Соломатина «Москве 24».
Также специалист назвала другие проблемы со здоровьем, при которых не следует есть сыр.
- Расстройства и болезни органов ЖКТ в острой стадии, включая печень и поджелудочную.
- Нарушения в работе органов мочевыделительной системы (почки).
- Подагра.
Также врач напомнила, что у некоторых людей существует непереносимость сыра. Нередко эта особенность проявляется в том, что после съеденного сыра возникает головная боль.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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