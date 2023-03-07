Диетолог Соломатина объяснила, кому не следует есть сыр

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сыр

Людям с сосудистыми патологиями, включая гипертонию, такой продукт как сыр может быть противопоказан.

Сыр является одним из самых популярных продуктов у россиян: его любят за вкус и способность насыщать. Однако есть сыр многим людям нужно с большой осторожностью, напомнила в интервью диетолог Елена Соломатина. Медик отметила, что контролировать количество сыра в своем рационе должны в первую очередь те, кто подвержен нарушениям в сердечно-сосудистой системе.

«Кто имеет повышенный холестерин, гипертонию, заболевания сердечно-сосудистой системы, ярко выраженный атеросклероз, тем, конечно, нужно есть поменьше сыра из-за большого количества насыщенных жиров и соли в его составе», –  объяснила диетолог Соломатина «Москве 24».

Также специалист назвала другие проблемы со здоровьем, при которых не следует есть сыр.
  • Расстройства и болезни органов ЖКТ в острой стадии, включая печень и поджелудочную.
  • Нарушения в работе органов мочевыделительной системы (почки).
  • Подагра.
Елена Соломатина отметила, что сыр – это продукт, который содержит много соли, жира и белка. Даже здоровому человеку употреблять его нужно строго в небольшом количестве, поскольку состав продукта достаточно тяжел для усвоения. Что касается перечисленных выше нарушений, при их наличии употребление сыра может провоцировать обострения с появлением неприятных симптомов.

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Также врач напомнила, что у некоторых людей существует непереносимость сыра. Нередко эта особенность проявляется в том, что после съеденного сыра возникает головная боль.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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