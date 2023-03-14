Врач Аплетаева рассказала, кому вредно есть яблоки с кожурой

Гастрит.

Язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки.

ВЗК (воспалительные заболлевания кишечника, например, язвенный колит).

Яблочная кожура может без опасений употребляться в пищу, если желудочно-кишечный тракт не подвержен хроническим заболеваниям и воспалению, – об этом «Москве 24» сообщила иммунолог и диетолог Марина Аплетаева. Медик отметила, что кожура яблок содержит большую концентрацию грубой клетчатки (ее в кожуре столько, сколько нет в мякоти этого фрукта). Нормально усвоить такую клетчатку может только ЖКТ, в котором нет язвенных и воспалительных очагов.Аплетаева назвала болезни, при которых вредно есть яблоки с кожурой.Врач Аплетаева предупредила, что необходимость переваривать грубую клетчатку при таких недугах может вести к обострению патологических процессов. Съеденная яблочная кожура станет причиной боли, спазмов и усугубления воспалительного процесса в кишечнике.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что люди могут одновременно переедать и недоедать

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