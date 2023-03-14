Врач Аплетаева рассказала, кому вредно есть яблоки с кожурой

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яблоко

Людям с гастритом врач посоветовала не употреблять яблоки вместе с кожурой.

Яблочная кожура может без опасений употребляться в пищу, если желудочно-кишечный тракт не подвержен хроническим заболеваниям и воспалению, – об этом «Москве 24» сообщила иммунолог и диетолог Марина Аплетаева. Медик отметила, что кожура яблок содержит большую концентрацию грубой клетчатки (ее в кожуре столько, сколько нет в мякоти этого фрукта). Нормально усвоить такую клетчатку может только ЖКТ, в котором нет язвенных и воспалительных очагов.

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Аплетаева назвалаболезни, при которых вредно есть яблоки с кожурой.
  • Гастрит.
  • Язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки.
  • ВЗК (воспалительные заболлевания кишечника, например, язвенный колит).
Врач Аплетаева предупредила, что необходимость переваривать грубую клетчатку при таких недугах может вести к обострению патологических процессов. Съеденная яблочная кожура станет причиной боли, спазмов и усугубления воспалительного процесса в кишечнике.

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Марина Аплетаева
Марина Аплетаева
ЗОЖ
врач-диетолог, аллерголог-иммунолог
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