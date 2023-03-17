Диетолог Михалева назвала наиболее полезные пожилым людям продукты питания

«Также пожилым людям нужно включить в рацион ягоды. Они содержат большое количество антиоксидантов, витаминов и минералов, которые помогут укрепить иммунную систему и предотвратить развитие возрастных заболеваний», - уточнила Михалева, беседуя с «Лентой.ру».

Диетолог Михалева рассказала в интервью о наиболее полезных для пожилых людей продуктах питания. В частности, эксперт причислила к этой категории разнообразную капусту, брокколи, шпинат. Их потребление насыщает организм витаминами, минералами, антиоксидантами, которые улучшают его защиту от развития болезней сердечно-сосудистой системы и рака.Также в число наиболее полезных в пожилые годы продуктов входят яйца. По словам Оксаны Михалевой, яйца являются одним из доступных источников высококачественного белка, полезных жиров (не считая витаминов и минералов). Употребление яиц полезно для сохранения здорового состояния костей, мышц, кожи, волос.Эксперт добавила, что в зрелом возрасте важно получать достаточно полиненасыщенных жирных кислот, и потому будет очень полезным периодически есть рыбу, оливковое масло, орехи. Помимо этого, в питании должны присутствовать цельнозерновые.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как врач рекомендует пить воду в течение дня.

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