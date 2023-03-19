Свекольный сок позитивно влияет на иммунную систему, сердце и мозг

Питье свекольного сока поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Исследование, профинансированное Британским кардиологическим фондом, показало, что его употребление может уменьшить признаки воспаления в кровеносных сосудах, которое ведет к ишемической болезни сердца. Свекла содержит нитраты – органические соединения, стимулирующие выработку оксида азота, который позитивно влияет на процессы регуляции артериального давления, поддерживает здоровые функции сердечно-сосудистой системы. Согласно данным, опубликованным в журнале Experimental Biology and Medicine, благодаря высокому содержанию нитратов свекольный сок оказывает антигипертензивное действие на людей.Вдобавок свекольный сок богат витаминами и минералами, особенно витамином С и цинком, которые эффективно укрепляют иммунную систему. Еще одно его свойство – это способность напитка стимулировать когнитивные функции. Исследование, опубликованное в Журнале геронтологии, показало, что употребление свекольного сока (особенно в сочетании с физическими упражнениями) вызывает активность мозга у пожилых людей, которая напоминает нейро-активность молодых людей, увеличивая приток крови к их мозгу.Помимо этого, свекольный сок содержит антиоксиданты , витамин А, витамин В6 и железо, которые помогают защитить печень от воспаления и окислительного стресса, повышают ее способность выводить токсины из организма. Присутствующий в этом соке бетаина помогает предотвратить жировые отложения в печени.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой чай полезно пить при диабете.

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