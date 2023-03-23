Врач Фролова объяснила, когда не нужно пить воду
Врач Ольга Фролова: питье воды далеко не всегда идет на пользу.
Врач Фролова отметила в интервью, что по поводу употребления воды бытует много ошибочных представлений, мифов.
«Например, считается, что каждому человеку необходимо выпивать по 6-8 стаканов чистой воды в день. На самом деле это распространенный миф», - привела пример медик.
Специалист констатировала: взрослому человеку вода нужна в количестве из расчета 30 мл на один килограмм веса. Потребность организма в воде возрастает, если имеет место сильная потливость и присутствуют факторы, способствующие активной потере телом влаги (жара, заболевания, повышенные физнагрузки).
«Также необходимо больше пить при диарее, запоре или тепловом ударе».
Однако существуют обстоятельства, когда пить много воды совсем не нужно – более того, рекомендуется сокращать количество потребляемой жидкости.
«При некоторых заболеваниях почек или сердечной недостаточности избыток воды может повысить нагрузку на органы и ухудшить общее состояние», - подчеркнула Ольга Фролова.
Беседу с «Газетой.Ru», врач также упомянула о другом мифе, который утверждает, что для утоления жажды подходит только чистая вода.
«На самом деле чай, другие напитки и даже пища тоже считаются источниками воды», - постулировала эксперт.
По словам социалистки, в обычных условиях воду нужно пить, исходя из собственных ощущений. Не нужно пить воду, если этого совсем не хочется – дополнительные порции жидкости, употребляемые «потому что так надо», ненужным образом разжижают кровь, провоцируют дефицит электролитов в клетках. Также врач посоветовала не использовать в качестве источника жидкости сладкие напитки, алкоголь, энергетики, рассолы – это чревато для организма передозировкой сахара и соли.
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Ольга Фролова
ЗОЖ
врач-терапевт
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