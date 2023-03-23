Врач Фролова объяснила, когда не нужно пить воду

«Например, считается, что каждому человеку необходимо выпивать по 6-8 стаканов чистой воды в день. На самом деле это распространенный миф», - привела пример медик.

«Также необходимо больше пить при диарее, запоре или тепловом ударе».

«При некоторых заболеваниях почек или сердечной недостаточности избыток воды может повысить нагрузку на органы и ухудшить общее состояние», - подчеркнула Ольга Фролова.

«На самом деле чай, другие напитки и даже пища тоже считаются источниками воды», - постулировала эксперт.

Врач Фролова отметила в интервью, что по поводу употребления воды бытует много ошибочных представлений, мифов.Специалист констатировала : взрослому человеку вода нужна в количестве из расчета 30 мл на один килограмм веса. Потребность организма в воде возрастает, если имеет место сильная потливость и присутствуют факторы, способствующие активной потере телом влаги (жара, заболевания, повышенные физнагрузки).Однако существуют обстоятельства, когда пить много воды совсем не нужно – более того, рекомендуется сокращать количество потребляемой жидкости.Беседу с «Газетой.Ru», врач также упомянула о другом мифе, который утверждает, что для утоления жажды подходит только чистая вода.По словам социалистки, в обычных условиях воду нужно пить, исходя из собственных ощущений. Не нужно пить воду, если этого совсем не хочется – дополнительные порции жидкости, употребляемые «потому что так надо», ненужным образом разжижают кровь, провоцируют дефицит электролитов в клетках. Также врач посоветовала не использовать в качестве источника жидкости сладкие напитки, алкоголь, энергетики, рассолы – это чревато для организма передозировкой сахара и соли.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему в пожилом возрасте нужно реже есть белый рис.

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