Диетолог Арзамасцев: в пожилом возрасте нужно реже есть белый рис

«Если у человека в возрасте уже есть инсулинорезистентность и избыточный вес, то частое употребление белого риса может привести к более быстрому развитию сахарного диабета», - сказал Евгений Арзамасцев, беседуя с «Москвой 24».

Диетолог Арзамасцев заявил в интервью, что белый рис является продуктом, который в пожилом возрасте нужно есть реже. Специалист отметил, что такому рису присущ высокий ГИ (гликемический индекс), и пристрастие к нему может способствовать повышению уровня сахара в крови. Если учесть, что в зрелом возрасте часто развивается инсулинорезистентность, частое поедание риса может усугубить проблему и создать предпосылки для развития опасных патологий.Помимо этого, добавил эксперт, белый рис, содержащий мало клетчатки, усиливает склонность к запорам. от которых итак начинают чаще страдать пожилые люди.Любителям риса диетолог посоветовал следить за его порциями и частотой употребления, а также есть вместе с овощами, или же включать в рацион рис в оболочке (бурый, дикий), который содержит клетчатку.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему опасно часто есть бекон.

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