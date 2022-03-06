Чем опасно употребление дистиллированной воды: объясняет врач
Гастроэнтеролог Александра Яковлева предупреждает: пить дистиллированную воду на регулярной основе не следует.
Врач объяснила, почему употребление дистиллированной воды нежелательно. Яковлева уточнила в своем комментарии, что такая вода не содержит минеральные соли и не помогает поддерживать кислотно-щелочной баланс.
Пристрастие к питью дистиллированной воды опасно для здоровья.
«Такая вода может вымыть из организма соли, минералы, кальций, фосфор, калий, железо и медь. В связи с этим могут пострадать почки, зубная эмаль, мышечная ткань сердца, костная ткань», - рассказала Александра Яковлева.
Медик добавила, что последствиями частого употребления дистиллированной воды может стать нарушенный баланс веществ, остеопороз, витаминная или минеральная недостаточность.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что даже небольшие дозы алкоголя могут пагубно влиять на мозг.
Александра Яковлева
ЗОЖ
врач гастроэнтеролог
Оставить комментарий