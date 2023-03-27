Какие продукты наносят самый большой вред желудку: терапевт Чиркова

«Вредны для желудка те продукты, которые мешают процессу пищеварения и раздражают слизистую», - уточнила медик.

Терапевтом Чирковой были перечислены продукты, которые наносят самый большой вред желудку.Одним из наиболее вредных специалистка назвала разнообразную колбасу. Помимо этого, здоровье пищеварительного органа подрывает пристрастие к жареному и копченому жирному мясу. Чиркова отметила, что данные продукты являются тяжелыми для переваривания. Вдобавок в колбасных изделиях содержатся многочисленные искусственные добавки и «даже канцерогены».Страдает желудок и при употреблении крепкого алкоголя. Медик предупредила: крепкие спиртные напитки способны вызывать ожоги на слизистой ткани ЖКТ.Также к продуктам, которые наносят самый большой вред желудку, относятся сладкие лакомства и газировка. В интервью News.ru терапевт Чиркова констатировала , что их постоянное присутствие в рационе способствует брожению и вздутию живота. Другой побочны эффект увлеченности сладким – замедление процесса переваривания пищи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты оцениваются врачами как наиболее вредные для печени.

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