Можно ли есть яйцо с красным пятнышком в желтке?

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яичница

Иногда, разбив яйцо, в его желтке можно увидеть красный сгусток, – можно ли есть такой продукт?

Яичный желток с красным пятнышком видели многие люди, готовившие яичницу. Ответом на вопрос, подходит ли оно для употребления в пищу, поделился «МК».

Эксперты издания констатируют: хотя вид такого яйца не слишком привлекателен, никакого вреда организму оно не несет. Красным фрагментом в продукте является небольшое количество крови. Удалив его, яйцо можно спокойно съесть.

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«Кровяной сгусток, который появляется при формировании желтка, вызван генетической предрасположенностью или дефицитом витаминов в организме птицы», - объяснили специалисты

Они добавили, что вкус яйца это не портит.

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