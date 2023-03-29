Можно ли есть яйцо с красным пятнышком в желтке?

«Кровяной сгусток, который появляется при формировании желтка, вызван генетической предрасположенностью или дефицитом витаминов в организме птицы», - объяснили специалисты

Яичный желток с красным пятнышком видели многие люди, готовившие яичницу. Ответом на вопрос, подходит ли оно для употребления в пищу, поделился «МК».Эксперты издания констатируют: хотя вид такого яйца не слишком привлекателен, никакого вреда организму оно не несет. Красным фрагментом в продукте является небольшое количество крови. Удалив его, яйцо можно спокойно съесть.Они добавили, что вкус яйца это не портит.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты кардиологи считают опасными для сердца.

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