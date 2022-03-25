Врач Разаренова: сколько яиц можно съесть без вреда для организма

«Здоровый взрослый человек может употреблять до двух-трех яиц в день. Яичного белка – больше», - сказала Разаренова.

«Поэтому пять-шесть яиц в неделю станут хорошим дополнением к другим формам белка: мясу, рыбе, птице, продуктам моря, субпродуктам», - уточнила Разаренова.

Хронические или острые заболевания ЖКТ.

Нарушения сердечно-сосудистого характера.

Избыточный вес.