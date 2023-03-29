Диетолог Гинзбург: отказ от сахара может ухудшать самочувствие
Врач-диетолог Михаил Гинзбург: при отказе от сахара можно чувствовать себя плохо, это состояние нужно перетерпеть.
Известный российский диетолог предупредил в интервью, что отказ от использования сахара является очень полезной для здоровья инициативой, но для человека, привыкшего его употреблять, это может стать испытанием на прочность. Расставание с этой привычкой может ухудшать самочувствие, поскольку длительное употребление сахара становится своеобразной зависимостью, сравнимой с наркотической, отметил специалист.
«После отказа от сахара человек может ощущать тревогу, дискомфорт и понижение настроения. Также возможно ощущение неудовлетворенности питанием», - рассказал Михаил Гинзбург «Вечерней Москве».
Диетолог объяснил, что в такой ситуации нужно набраться терпения, тем более что возникающий дискомфорт длится лишь непродолжительное время. Примерно через три или четыре дня он пройдет.
«Чтобы сгладить переходный период, можно использовать сахарозаменители – инулин, олигофруктозу, эритрит», - посоветовал медик.
Гинзбург добавил, что полезное влияние рациона без сахара на здоровье стоит того, чтобы потерпеть трудности, вызванные отказом от него. Говоря о положительных эффектах жизни без сахара, специалист назвал улучшение сна, уменьшение тревожности, снижение артериального давления и высокой концентрации липидов в крови, а также снижение веса.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что постоянное употребление сладкого является одной из привычек, провоцирующих в организме воспаление.
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Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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