Диетолог Гинзбург: отказ от сахара может ухудшать самочувствие

«После отказа от сахара человек может ощущать тревогу, дискомфорт и понижение настроения. Также возможно ощущение неудовлетворенности питанием», - рассказал Михаил Гинзбург «Вечерней Москве».

«Чтобы сгладить переходный период, можно использовать сахарозаменители – инулин, олигофруктозу, эритрит», - посоветовал медик.

Известный российский диетолог предупредил в интервью, что отказ от использования сахара является очень полезной для здоровья инициативой, но для человека, привыкшего его употреблять, это может стать испытанием на прочность. Расставание с этой привычкой может ухудшать самочувствие, поскольку длительное употребление сахара становится своеобразной зависимостью, сравнимой с наркотической, отметил специалист.Диетолог объяснил, что в такой ситуации нужно набраться терпения, тем более что возникающий дискомфорт длится лишь непродолжительное время. Примерно через три или четыре дня он пройдет.Гинзбург добавил, что полезное влияние рациона без сахара на здоровье стоит того, чтобы потерпеть трудности, вызванные отказом от него. Говоря о положительных эффектах жизни без сахара, специалист назвал улучшение сна, уменьшение тревожности, снижение артериального давления и высокой концентрации липидов в крови, а также снижение веса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что постоянное употребление сладкого является одной из привычек , провоцирующих в организме воспаление.

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