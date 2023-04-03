Картофель и другие доступные овощи, которые борются с воспалением и старением

В отчете, опубликованном в Aging and Disease, говорится , что воспаление, которое не лечат, может в конечном итоге ускорить процесс старения и увеличить риск возрастных заболеваний. Таким образом, профилактика воспаления позволяет также замедлять старение. Одним из способов бороться с хроническим воспалением в организме является здоровое питание в сочетании с подвижным образа жизни. Причем, говорят специалисты, определенные продукты, богатые питательными веществами, особенно эффективно помогают бороться с воспалением (а, значит, и с преждевременным старением).Доступный овощ богат бета-каротином – каротиноидом, который организм использует для образования витамина А, поддерживающего здоровое состояние костей и кожи. В свою очередь, Journal of Functional Foods пишет: морковь может уменьшать воспаление и окислительный стресс в организме, содействовать укреплению иммунной системы.Богат витамином С и витамином А, которые являются естественными антиоксидантами. Высокий уровень антиоксидантов делает его превосходным противовоспалительным продуктом.Согласно данным, опубликованным в Clinical Nutrition, брокколи способна снижать уровень маркеров воспаления в организме, таких как С-реактивные белки. Противовоспалительным этот овощ делает большое количество сульфорофанов, являющихся естественными антиоксидантами.Свежий картофель насыщен клетчаткой, калием и витамином С, способным бороться со свободными радикалами. Употребляемый в отварном, печеном или охлажденном виде, он может снижать воспаление, уменьшать уровень холестерина и кровяного давления в организме, ослаблять боль при ревматоидном артрите.По данным Harvard Health , листовая зелень включена в список наиболее полезных противовоспалительных продуктов из-за высокого уровня антиоксидантов и полифенолов. Шпинат, капуста, руккола, листовые салаты обеспечивают организм витаминами А, С, Е и К, железом, калием, кальцием, магнием, клетчаткой.Овощ полон серосодержащих соединений, обладающих противовоспалительными свойствами вплоть до того, что предотвращают рост некоторых раковых опухолей.Помимо калия, который помогает уменьшать воспаление, этот доступный овощ также богат таким антиоксидантом как кверцетин, которому тоже присущ противовоспалительный эффект.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает очищать сосуды от холестериновых бляшек.

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