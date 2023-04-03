Картофель и другие доступные овощи, которые борются с воспалением и старением

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картофель

Ученые констатируют: благодаря профилактике воспаления можно добиться замедления старения.

В отчете, опубликованном в Aging and Disease, говорится, что воспаление, которое не лечат, может в конечном итоге ускорить процесс старения и увеличить риск возрастных заболеваний. Таким образом, профилактика воспаления позволяет также замедлять старение. Одним из способов бороться с хроническим воспалением в организме является здоровое питание в сочетании с подвижным образа жизни. Причем, говорят специалисты, определенные продукты, богатые питательными веществами, особенно эффективно помогают бороться с воспалением (а, значит, и с преждевременным старением).

Морковь. Доступный овощ богат бета-каротином – каротиноидом, который организм использует для образования витамина А, поддерживающего здоровое состояние костей и кожи. В свою очередь, Journal of Functional Foods пишет: морковь может уменьшать воспаление и окислительный стресс в организме, содействовать укреплению иммунной системы.

Болгарский перец. Богат витамином С и витамином А, которые являются естественными антиоксидантами. Высокий уровень антиоксидантов делает его превосходным противовоспалительным продуктом.

Брокколи. Согласно данным, опубликованным в Clinical Nutrition, брокколи способна снижать уровень маркеров воспаления в организме, таких как С-реактивные белки. Противовоспалительным этот овощ делает большое количество сульфорофанов, являющихся естественными антиоксидантами.

Картофель. Свежий картофель насыщен клетчаткой, калием и витамином С, способным бороться со свободными радикалами. Употребляемый в отварном, печеном или охлажденном виде, он может снижать воспаление, уменьшать уровень холестерина и кровяного давления в организме, ослаблять боль при ревматоидном артрите.

Листовые зеленые овощи. По данным Harvard Health , листовая зелень включена в список наиболее полезных противовоспалительных продуктов из-за высокого уровня антиоксидантов и полифенолов. Шпинат, капуста, руккола, листовые салаты обеспечивают организм витаминами А, С, Е и К, железом, калием, кальцием, магнием, клетчаткой.

Чеснок. Овощ полон серосодержащих соединений, обладающих противовоспалительными свойствами вплоть до того, что предотвращают рост некоторых раковых опухолей.

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Лук. Помимо калия, который помогает уменьшать воспаление, этот доступный овощ также богат таким антиоксидантом как кверцетин, которому тоже присущ противовоспалительный эффект.

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