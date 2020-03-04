4 продукта, которые борются с хроническим воспалением

4 продукта, которые борются с хроническим воспалением

Выбор продуктов, который может помочь предотвратить болезни, вызванных хроническим восполнением - от сердечно-сосудистых заболеваний до диабета 2 типа.

"Назовите распространенное заболевание, связанное со старением - рак, деменция, болезнь сердца, метаболический синдром, неалкогольная жировая болезнь печени, диабет 2 типа - и хроническое воспаление будет играть роль", - пишет издание AARP.

Овощи и фрукты

Они борются с воспалением. Включите в ежедневный рацион яблоки, ягоды, цитрусовые, груши, зеленые листовые овощи / салаты, зеленые / желтые овощи (например, зеленая фасоль и желтый перец), овощи семейства крестоцветных (брокколи, капуста), помидоры.
Хотя многие организации здравоохранения рекомендуют пять порций в день, некоторые исследования показывают, что удвоение (10 порций) приносит наибольшую пользу.

Травы и специи

Они богаты витаминами, минералами и фитонутриентами. Например, розмариновая кислота, содержащаяся в розмарине, тимьяне, является одновременно антиоксидантом и средством, борющемся с хроническим воспалением. Щедро используйте их при приготовлении салатов, соусов, карри, тушеного мяса, запеченной рыбы и курицы.

Оливковое масло первого отжима

Основа здоровой средиземноморской диеты, оливковое масло экстра-класса (EVOO) считалась лекарственной пищей еще в древней Греции. В нем выделено 200 фенольных соединений - они дают мощную пользу для здоровья и борются с хроническим воспалением.

Орехи и семена

Все они полезны для здоровья. В грецких содержится АЛК - растительная форма омега-3 жиров, обладающая противовоспалительным действием. Орехи пекан богаты антиоксидантами, а миндаль особенно полезен для здоровья кишечника. Исследования показывают, польза для здоровья начинается с 20 граммов в день.

Медикфорум писал, что у больных артритом часто диагностируется депрессия.
Теги : воспаления, продукты питания
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4 продукта, которые борются с хроническим воспалением


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