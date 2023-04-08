Врач Кадин: регулярная физическая активность способна замедлять старение

6 640 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/sporty-woman-feet-close-up-running-on-treadmill-at-the-gym_27334482.htm#query=walk&position=15&from_view=search&track=sph
беговая дорожка

Кардиолог и терапевт Сергей Кадин назвал физическую активность одним из ключевых факторов, влияющих на замедление естественного старения организма и задержку биологического возраста.

Врач Кадин рассказал в интервью о том, что помогает замедлять старение человеческого организма. Медик отметил существенное влияние на продление молодости физической активности. По словам специалиста, полезно не только заниматься спортом, а в целом быть физически активным человеком.

«Любая физическая активность потенциально полезна для профилактики заболеваний и достижения долголетия», - заявил он.

Также врач перечислил другие факторы, способствующие замедлению старения.
  • Качественный сон.
  • Полноценный отдых.
  • Сбалансированное питание.
  • Отсутствие хронического стресса.
  • Социально-психологическое благополучие.
  • Здоровые условия труда.
Врач констатировал, что эти меры помогают «задержать биологический возраст».

Физическая активность оказалась полезной для мозга подростков


Помимо этого, добавил Сергей Кадин, следует проходить диспансеризацию. Людям от 18 лет до 40 лет такое обследование рекомендуется проводить раз в три года, а после 40 лет – ежегодно, сообщил врач RT.

Не слишком интенсивная физическая активность сокращает риск деменции


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что многие признаки преждевременного старения возникают на фоне дефицита витаминов B.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Сергей Кадин
Сергей Кадин
ЗОЖ
кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
2 минуты физической активности в день уже полезны
Врач Александр Мясников назвал пять главных условий победы над раком
Физическую активность назвали опасной для здоровья
Теги : продление молодости, профилактика старения, Сергей Кадин