Врач Кадин: регулярная физическая активность способна замедлять старение
Кардиолог и терапевт Сергей Кадин назвал физическую активность одним из ключевых факторов, влияющих на замедление естественного старения организма и задержку биологического возраста.
Врач Кадин рассказал в интервью о том, что помогает замедлять старение человеческого организма. Медик отметил существенное влияние на продление молодости физической активности. По словам специалиста, полезно не только заниматься спортом, а в целом быть физически активным человеком.
«Любая физическая активность потенциально полезна для профилактики заболеваний и достижения долголетия», - заявил он.
Также врач перечислил другие факторы, способствующие замедлению старения.
- Качественный сон.
- Полноценный отдых.
- Сбалансированное питание.
- Отсутствие хронического стресса.
- Социально-психологическое благополучие.
- Здоровые условия труда.
Помимо этого, добавил Сергей Кадин, следует проходить диспансеризацию. Людям от 18 лет до 40 лет такое обследование рекомендуется проводить раз в три года, а после 40 лет – ежегодно, сообщил врач RT.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что многие признаки преждевременного старения возникают на фоне дефицита витаминов B.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Сергей Кадин
ЗОЖ
кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук
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