Врач Кадин: регулярная физическая активность способна замедлять старение

«Любая физическая активность потенциально полезна для профилактики заболеваний и достижения долголетия», - заявил он.

Качественный сон.

Полноценный отдых.

Сбалансированное питание.

Отсутствие хронического стресса.

Социально-психологическое благополучие.

Здоровые условия труда.

Врач Кадин рассказал в интервью о том, что помогает замедлять старение человеческого организма. Медик отметил существенное влияние на продление молодости физической активности. По словам специалиста, полезно не только заниматься спортом, а в целом быть физически активным человеком.Также врач перечислил другие факторы, способствующие замедлению старения.Врач констатировал, что эти меры помогают «задержать биологический возраст».Помимо этого, добавил Сергей Кадин, следует проходить диспансеризацию. Людям от 18 лет до 40 лет такое обследование рекомендуется проводить раз в три года, а после 40 лет – ежегодно, сообщил врач RT.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что многие признаки преждевременного старения возникают на фоне дефицита витаминов B.

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