Пять параметров здоровья, за которыми нужно регулярно следить

0 Фото: https://ru.freepik.com/premium-photo/man-measures-blood-pressure-white-background-arterial-hypotension-hand-and-tonometer-close-up_18539136.htm#page=2&query=blood%20pressure&position=8&from_view=search&track=ais
измерение давления

Врачи рекомендуют держать под неусыпным контролем параметры артериального давления, уровней холестерина и витамина D.

Когда речь заходит о здоровом образе жизни, многие люди обычно перечисляют правильное питание, хороший сон, занятия спортом. Но есть один довольно недооцененный фактор, который часто упускается из виду, – это регулярное и своевременное обследование важных параметров здоровья.

Индекс массы тела (ИМТ). ИМТ человека рассчитывается из соотношения роста и массы тела. Он является показателем того, есть ли у человека избыточный, нормальный, тучный или недостаточный вес. Масса тела может определять потенциальный риск ряда заболеваний, включая патологии сердца, резистентность к инсулину, диабет.

Артериальное давление. Становясь взрослыми, мы должны регулярно контролировать свое артериальное давление, так как низкое и высокое АД не имеет специфических симптомов. Признаки проблемы начинают появляться только тогда, когда происходит катастрофа со здоровьем: например, такая как инсульт или сердечный приступ.

Холестерин. Холестерин или липиды крови тоже нужно держать под контролем – его опасное накопление в артериях происходит практически бессимптомно до тех пор, пока не возникнет угрожающего жизни состояния в виде инфаркта или инсульта.

Щитовидная железа. Состояние железы и ее способность вырабатывать гормоны – еще один параметр здоровья, за которым нужно регулярно следить (особенно женщинам). Проблемы с щитовидкой тесно связаны с колебаниями веса, нарушениями сна и психоэмоциональными расстройствами, значительно снижающими качество жизни.

Симптомы диабета: 10 скрытых признаков диабета, за которыми нужно следить


Витамин Д. Проверки его уровня важны, так как данное вещество оказывает большое влияние на функционирование иммунной системы и подверженность организма инфекциям, состояние костей и зубов, об этом проинформировал портал The Health Site.

Ключ к похудению - не диета, а изменение параметров основного обмена организма


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нехватка витаминов B в организме вызывает появление многих признаков преждевременного старения.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Пять простых способов следить за здоровьем сердца
Чувствительная к соли гипертония: названы 5 способов контролировать высокое давление
Индекс массы тела говорит о размере одежды, а не о здоровье
Теги : состояние здоровья, профилактика заболеваний, образ жизни