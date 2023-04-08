Пять параметров здоровья, за которыми нужно регулярно следить

Когда речь заходит о здоровом образе жизни, многие люди обычно перечисляют правильное питание, хороший сон, занятия спортом. Но есть один довольно недооцененный фактор, который часто упускается из виду, – это регулярное и своевременное обследование важных параметров здоровья.ИМТ человека рассчитывается из соотношения роста и массы тела. Он является показателем того, есть ли у человека избыточный, нормальный, тучный или недостаточный вес. Масса тела может определять потенциальный риск ряда заболеваний, включая патологии сердца, резистентность к инсулину, диабет.Становясь взрослыми, мы должны регулярно контролировать свое артериальное давление, так как низкое и высокое АД не имеет специфических симптомов. Признаки проблемы начинают появляться только тогда, когда происходит катастрофа со здоровьем: например, такая как инсульт или сердечный приступ.Холестерин или липиды крови тоже нужно держать под контролем – его опасное накопление в артериях происходит практически бессимптомно до тех пор, пока не возникнет угрожающего жизни состояния в виде инфаркта или инсульта.Состояние железы и ее способность вырабатывать гормоны – еще один параметр здоровья, за которым нужно регулярно следить (особенно женщинам). Проблемы с щитовидкой тесно связаны с колебаниями веса, нарушениями сна и психоэмоциональными расстройствами, значительно снижающими качество жизни.Проверки его уровня важны, так как данное вещество оказывает большое влияние на функционирование иммунной системы и подверженность организма инфекциям, состояние костей и зубов, об этом проинформировал портал The Health Site.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нехватка витаминов B в организме вызывает появление многих признаков преждевременного старения.

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