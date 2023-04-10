Академик Тутельян объяснил необходимость хлеба в рационе

«Человек, который отказывается от хлеба, может страдать нехваткой витаминов группы В, а также недополучать клетчатку и растительный белок», - сообщил Виктор Тутельян изданию «АиФ».

«100 граммов цельнозернового хлеба содержат почти половину дневной нормы витамина B1. Если витамина не хватает, человек становится раздражительным, быстрее устает, у него возникает мышечная слабость», – предупредил академик Тутельян.

Ученый, эксперт в области питания Виктор Тутельян объяснил важность присутствия хлеба в рационе питания. Специалист констатировал необходимость продукта в меню и предупредил, что отказ от хлеба обрекает организм на дефицит нужных ему веществ.Помимо витаминов группы В, состав хлеба отличается наличием марганца и магния – микроэлементов, защищающих нервную систему. Этот набор обеспечивает эффективную поддержку неврологического здоровья, в то время как нехватка витаминов и микроэлементов способствует появлению ряда неблагополучных симптомов.Также ученый напомнил, что хлеб обеспечивает организм пищевыми волокнами и клетчаткой, необходимыми для хорошего пищеварения, перистальтики, развития полезной бактериальной флоры в кишечнике.По мнению Виктора Тутельяна, в рационе должны присутствовать «грубые» разновидности хлеба: предпочтение нужно отдавать серому, черному, ржаному. Одновременно с этим следует ограничивать потребление печеных изделий, особенно, изготовленных из белой пшеничной муки – булочек, пирожков, десертных лакомств.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, продукты с быстрыми углеводами могут провоцировать развитие в организме системного воспаления.

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