Академик Тутельян объяснил необходимость хлеба в рационе

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хлеб

Академик РАН Виктор Тутельян: употребление хлеба  полезно для поддержания неврологического здоровья.

Ученый, эксперт в области питания Виктор Тутельян объяснил важность присутствия хлеба в рационе питания. Специалист констатировал необходимость продукта в меню и предупредил, что отказ от хлеба обрекает организм на дефицит нужных ему веществ.

«Человек, который отказывается от хлеба, может страдать нехваткой витаминов группы В, а также недополучать клетчатку и растительный белок», - сообщил Виктор Тутельян изданию «АиФ».

Помимо витаминов группы В, состав хлеба отличается наличием марганца и магния – микроэлементов, защищающих нервную систему. Этот набор обеспечивает эффективную поддержку неврологического здоровья, в то время как нехватка витаминов и микроэлементов способствует появлению ряда неблагополучных симптомов.

«100 граммов цельнозернового хлеба содержат почти половину дневной нормы витамина B1. Если витамина не хватает, человек становится раздражительным, быстрее устает, у него возникает мышечная слабость», – предупредил академик Тутельян.

Также ученый напомнил, что хлеб обеспечивает организм пищевыми волокнами и клетчаткой, необходимыми для хорошего пищеварения, перистальтики, развития полезной бактериальной флоры в кишечнике.

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Какой хлеб полезнее? По мнению Виктора Тутельяна, в рационе должны присутствовать «грубые» разновидности хлеба: предпочтение нужно отдавать серому, черному, ржаному. Одновременно с этим следует ограничивать потребление печеных изделий, особенно, изготовленных из белой пшеничной муки – булочек, пирожков, десертных лакомств.

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Виктор Тутельян
Виктор Тутельян
ЗОЖ
главный внештатный специалист – диетолог Минздрава России, научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии, академик РАН
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