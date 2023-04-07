Врач Потешкин: продукты с быстрыми углеводами могут провоцировать системное воспаление

«Сладкие напитки, десерты, подслащенные молочные продукты и продукты из очищенного зерна – белый хлеб, мучные изделия, белый рис, ячмень – имеют высокий гликемический индекс и могут усиливать оксидативный стресс, активировать провоспалительные гены»,- сообщил Потешкин в беседе с «Газетой.Ru».

«Избыточное потребление соли уменьшает популяцию Lactobacillus в кишечнике. Это бактерии, борющиеся с воспалением», - объяснил эксперт.

Нейроэндокринолог Юрий Потешкин предупредил россиян, что пристрастие к некоторым продуктам может оказаться фактором, провоцирующим развитие в организме системного хронического воспаления. В частности, риск подвергнуться воспалению значительно возрастает, когда в рационе присутствует много продуктов, насыщенных легко усваиваемыми или быстрыми углеводами.Врач уточнил, что полностью от таких продуктов можно и не отказаться, но их присутствие в ежедневном рационе важно контролировать – общее количество не должно превышать 10 процентов дневной калорийности.Другими продуктами, провоцирующими системное воспаление, медик назвал трансжиры, которых много в маргарине, промышленной выпечке, а также соль.Врач проинформировал, что при развитии хронического воспаления в организме могут разрушаться клетки и ткани, развиваться фиброз.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-онкологом были названы первоначальные симптомы рака пищевода.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.