Нутрициолог Панова: сокращение соли снижает подверженность отекам и раку

«Доказано, что клетки при большом количестве натрия начинают быстрее делиться. Особенно это касается желудка. Из-за этого возникают раковые клетки», - рассказала Ольга Панова «Москве 24».

«Например, очень популярная еда – плавленый сыр. В 150 граммах содержится суточная норма соли, это очень высокая концентрация», – пояснила специалист.

Нутрициолог Панова заметила в интервью, что соль добавляется практически во все продукты питания. К появлению отеков после употребления соли ведет содержащийся в ней натрий – он задерживает в тканях воду. Сокращение соли в рационе снижает подверженность отекам, подчеркнула эксперт.Также, добавила Панова, благодаря снижению количества потребляемой соли уменьшается и риск появления рака.Нутрициолог посоветовала внимательно следить за содержанием соли в покупаемых продуктах: во многих сегодня присутствует так называемая скрытая соль. Употребление таких продуктов ведет к тому, что организм получает опасные высокие дозы соли.Нутрициолог Панова подчеркнула: здоровый человек без гипертонии не должен употреблять за день больше 5 граммов соли.Дополнительно эксперт сообщила, что использование ароматных трав, приправ помогает обходиться меньшим количеством соли.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях употребление кофе может провоцировать сильную усталость.

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