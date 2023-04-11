Кардиохирург Бокерия: прогулки продлевают жизнь на годы

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прогулка

По словам кардиохирурга Леонида Бокерии, регулярные прогулки на воздухе позволяют продлить человеческую жизнь на 12 лет.

Знаменитый российский медик сообщил, что благодаря постоянному движению, физической активности люди получают возможность продлить жизнь на годы.

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«Движение – это первооснова того, чтобы быть здоровым», - сказал кардиохирург в интервью «Известиям».

Леонид Бокерия уточнил, что шансы человека на долголетие увеличивают не только занятия спортом, но и пешие прогулки. Врач заметил, что ходьба пешком в количестве двух часов в неделю способна удлинить жизнь на 6-12 лет. Ссылаясь на исследования, Бокерия констатировал: люди, которые регулярно ходят пешком, снижают свой риск умереть от последствий сердечно-сосудистых болезней.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что экспертом были названы «простые действия» для замедления старения.

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Леонид Бокерия
Леонид Бокерия
ЗОЖ
главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава России
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