Диетолог Лубинец оценил холодец как продукт для сохранения молодости

«Холодец и заливное по содержанию коллагена вне конкуренции. .. Поэтому холодец часто вводится в рацион людей 45+. Особенно этот продукт актуален для женщин», – поделился диетолог Сергей Лубинец.

Диетолог Лубинец оценил холодец как подходящий продукт для профилактики возрастных изменений. По словам медика, это блюдо является богатым источником коллагена – белка, с содержанием которого в организме связана внешняя моложавость. В частности, он отвечает за эластичность кожи, ее способность регенерировать и в меньшей степени покрываться морщинами.Специалист заметил, что с возрастом выработка коллагена организмом ослабевает. Но насыщенный им холодец (при отсутствии противопоказаний) может стать естественным средством для сохранения молодости в средние годы. Его включение в рацион помогает поддержать гладкость кожи, эластичность связок.В то же время врач подчеркнул, что есть холодец нужно умеренно – его порцию, не превышающую 200 граммов, рекомендуется употреблять два раза в неделю. Злоупотребление продуктом чревато развитием повышенного холестерина, появлением лишнего веса. Рекомендации специалиста опубликовали «Кубанские новости».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие напитки являются самыми полезными для пожилых людей.

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