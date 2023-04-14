Диетолог Дюваль назвала настой овса среди лучших напитков для пожилых людей

6 081 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/side-view-of-elderly-woman-drinking-water_2458038.htm#query=elderly%20man%20drinking%20water&position=5&from_view=search&track=ais
пожилой человек пьет воду

Диетолог Анжелика Дюваль: питье настоя овса эффективно стимулирует работу кишечника в пожилом возрасте.

Настой овса нетрудно приготовить самостоятельно. По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, это один из лучших напитков в рационе пожилых.

«Настой овса будет стимулировать работу кишечника, регулировать его моторику безопасным путем. Помимо того, настой хорошо работает для печени», - уточнила эксперт в интервью «Москве 24».

Дюваль заметила, что в случае проблемы с нерегулярным стулом овсяный настой можно употреблять в интервалах между едой по половине чашки. При имеющихся болезнях печени или кишечника нужно употреблять напиток, состоящий из 100 миллилитров настоя, смешанных с теплой водой (до объема стакана, 250 миллилитров). Такой напиток следует пить трижды в день.

Также среди лучших напитков для пожилых людей диетолог Анжелика Дюваль назвала смузи из овощей и зелени. Помимо этого, в пожилые годы жизни нужно следить за гидратацией, пить достаточно воды.

Чем особенно полезны огурцы и как их правильно есть: объясняет диетолог


«Вода необходима пожилым людям не только для поддержания водного баланса и контроля артериального давления, но также для улучшения работы кишечника».

Диетолог посоветовала пожилым россиянам начинать день после пробуждения с употребления натощак стакана кипяченой воды (около 350 мл теплой воды). Такая привычка идет на пользу пищеварению, перистальтике кишечника.

Диетолог назвала противопоказания для молочных продуктов


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу организму приносит правильное употребление яиц.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Анжелика Дюваль
Анжелика Дюваль
ЗОЖ
врач-диетолог
Читать MedikForum.ru в
Кому не следует есть грибы: диетолог Дюваль
Врач посоветовала не пить бутилированную воду
Диетолог Дюваль: сласти и пасленовые провоцируют воспаление суставов
Теги : полезные напитки, пожилые люди, Анжелика Дюваль