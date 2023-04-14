Диетолог Дюваль назвала настой овса среди лучших напитков для пожилых людей

«Настой овса будет стимулировать работу кишечника, регулировать его моторику безопасным путем. Помимо того, настой хорошо работает для печени», - уточнила эксперт в интервью «Москве 24».

«Вода необходима пожилым людям не только для поддержания водного баланса и контроля артериального давления, но также для улучшения работы кишечника».

Настой овса нетрудно приготовить самостоятельно. По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, это один из лучших напитков в рационе пожилых.Дюваль заметила, что в случае проблемы с нерегулярным стулом овсяный настой можно употреблять в интервалах между едой по половине чашки. При имеющихся болезнях печени или кишечника нужно употреблять напиток, состоящий из 100 миллилитров настоя, смешанных с теплой водой (до объема стакана, 250 миллилитров). Такой напиток следует пить трижды в день.Также среди лучших напитков для пожилых людей диетолог Анжелика Дюваль назвала смузи из овощей и зелени. Помимо этого, в пожилые годы жизни нужно следить за гидратацией, пить достаточно воды.Диетолог посоветовала пожилым россиянам начинать день после пробуждения с употребления натощак стакана кипяченой воды (около 350 мл теплой воды). Такая привычка идет на пользу пищеварению, перистальтике кишечника.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу организму приносит правильное употребление яиц.

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