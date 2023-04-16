Диетолог Волкова: яйца и мясо полезны для здоровья суставов

«Для здоровья суставов нужно включить в рацион продукты, богатые белком, витамином С, витаминами группы В, железом, медью и цинком», - сообщила Татьяна Волкова «Москве 24».

«Для профилактики воспалительных процессов в суставах необходима омега 3. Ее больше всего содержится в жирных сортах холодноводной морской рыбы – лососе, сельди, скумбрии», – поделилась диетолог Волкова.

Диетолог Волкова рассказала в интервью, что питание оказывает значительное влияние на состояние суставов. Чтобы они оставались здоровыми, организм должен получать достаточное количество определенных веществ.Также, добавила медик, суставы нуждаются в эластине и коллагене, способствующих строительству хрящевой ткани. В свою очередь, вырабатывать эластин и коллаген помогают аминокислоты, которыми организм снабжают белковые продукты. Таким образом, для здоровья суставов будет полезным адекватное употребление говядины, птицы, холодца, яиц, молочных продуктов.Помимо этого, поддерживать суставы в хорошем состоянии помогают такие продукты как лосось, тунец, сардины, мидии, креветки, твердые сыры – они обеспечивают организм компонентами, существующими в хрящевой ткани.Вдобавок специалист посоветовала пить воду – это важно, чтобы хрящевая ткань суставов оставалась достаточно эластичной.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие виды мяса полезны людям старше 40 лет.

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