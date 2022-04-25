«Хрящи и кожа»: врач Калинчев назвал полезные для суставов продукты
Животные хрящи и кожа – это продукты, которые по мнению врача должны употребляться в пищу для оздоровления суставов.
В интервью врача Алексея Калинчева изданию «АиФ» прозвучало мнение о том, что есть кожу и хрящи животных, рыб бывает особенно полезно, если суставы оказались травмированными и нуждаются в восстановлении.
«Лучшим средством для здоровья суставов являются кожа, хрящи, сухожилия животных и рыб. Они богаты глюкозамином и хондроитином – естественными компонентами соединительной ткани, способствующими прочности и гибкости суставов», - отметил Калинчев.
Также полезными для суставов медик назвал продукты, содержащие много ненасыщенных жирных кислот омега-3. Кроме того, необходимо, чтобы рацион человека содержал достаточно белковой пищи.
Многим известно, что поддерживать кости и суставы здоровыми и крепкими помогает такой минерал, как кальций. Калинчев подчеркнул, что кальций не просто должен поступать в организм – важно, чтобы он хорошо усваивался. Полноценному усвоению кальция содействует витамин D, получаемый в достатке, – с учетом этого важно бывать на солнце, совершать прогулки на свежем воздухе, употреблять в пищу морепродукты, грибы, яйца и другие продукты, содержащие «солнечный» витамин.
Одним из продуктов, значительно вредящих здоровью суставов, врач назвал соль – ее количество должно строго контролироваться, в противном случае возможны обострения суставных проблем.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, сколько яиц можно съесть за день без опасений за здоровье.
Алексей Калинчев
ЗОЖ
врач-эндокринолог, диетолог-нутрициолог, специалист по спортивной медицине
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