Лавровый лист укрепляет здоровье сердца и ЖКТ, борется с воспалением

Одним из важнейших преимуществ лавра является его выраженное благоприятное воздействие на желудочно-кишечный тракт. Содержащиеся в его составе органические соединения успокаивают расстроенный желудок и полезны при синдроме раздраженного кишечника. Кроме того, лавровый лист содержит ферменты, усиливающие процесс пищеварения, улучшающие усвоение питательных веществ.Антиоксиданты лаврового листа улучшают функцию рецептора инсулина и значительно снижают вероятность гипогликемических эпизодов.В лавровом листе присутствует линалоол – вещество, используемое в ароматерапии для расслабления, лечения тревожности и стрессовых состояний. Также линалоол помогает в борьбе с бессонницей.Лавровые листья содержат кофейную кислоту и рутин, два важных органических соединения, способствующих здоровью сердца. Рутин укрепляет стенки капилляров сердца и конечностей тела, а кофейная кислота помогает снизить уровень вредного холестерина ЛПНП в сердечно-сосудистой системе.Лавр известен своей способностью уменьшать воспаление. Он содержит уникальный фитонутриент партенолид, который может подавлять воспаление и раздражение, вызванное ревматизмом, артритом.Лавровые листья богаты витамином А, витамином С и цинком. Эти питательные соединения являются тремя наиболее важными веществами, ответственными за сильную и здоровую иммунную систему. Способность повышать уровень лейкоцитов делает скромную «лаврушк» едва ли не самым мощным антибактериальным и противовирусным натуральным средством, проинформировал портал Food News.Вместе с тем перед регулярным употреблением лаврового листа нужно консультироваться с врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими полезными для здоровья свойствами обладает газированная вода

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