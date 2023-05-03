Врач Лушникова: редис опасен при гастрите и других болезнях ЖКТ

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редис

Медик Ольга Лушникова перечислила патологии  пищеварительной системы, при которых съеденная редиска может вызвать опасные осложнения.

Врач Лушникова сообщила в интервью, что редис, будучи полезным во многих отношениях овощем, не должен присутствовать в рационе людей с болезнями ЖКТ. Особенно опасна редиска при обострении этих патологий.

Специалист уточнила, какие заболевания она имеет в виду:

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«Гастрит и гастродуоденит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатит, синдром раздраженного кишечника, болезнь Крона и так далее».

Беседуя с «Газетой.ру», Лушникова заметила, что пряный овощ насыщен разнообразной клетчаткой, что делает его слишком грубым продуктом при имеющихся нарушениях в работе пищеварительного тракта. Для людей, у которых они имеются, поедание редиса ведет к избыточному газообразованию и метеоризму, нарушению стула.

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«Изотиоцианаты, выделяемые при жевании овоща, способны привести к раздражению слизистой оболочки ЖКТ, которое сопровождается болью в животе, тошнотой и рвотой», - добавила врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что шашлык может оказаться источником опасного канцерогена бензапирена.

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Ольга Лушникова
Ольга Лушникова
ЗОЖ
врач диетолог-терапевт
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