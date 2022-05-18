Врач Михаил Гинзбург: редис обладает антираковыми свойствами
В интервью врача диетолога Михаил Гинзбурга были озвучены полезные для здоровья эффекты, связанные с употреблением редиса.
Михаил Гинзбург рассказал, чем хорош «простой корнеплод». По словам врача, один из несомненных плюсов пряного овоща – это его насыщенность витаминами и минеральными веществами.
«Редиска – овощ, обладающий антираковыми свойствами. Содержит вещества, защищающие организм человека от появления злокачественных опухолей», - сообщил медик.
Гинзбург рассказал о наличии в этом продукте уникальных сернистых соединений. Данные вещества потенциально способны подавлять рост злокачественных клеток, а также блокировать врастание в опухоли сосудов, питающих их и помогающих расти. Эти соединения наделены противовоспалительным эффектом.
Медик посоветовал употреблять редис измельченным, натертым, либо очень тщательно пережевывать. В этом случае, объяснил врач диетолог, активнее высвобождаются полезные соединения овоща.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалистами был назван вид чая, который эффективно уменьшает подверженность диабету.
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
врач-диетолог, доктор медицинских наук
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