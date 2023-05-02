Генетик Кушнаренко: в мясе шашлыка содержится канцероген бензапирен

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шашлык

По словам генетика Веры Кушнаренко, содержащийся в шашлыке бензапирен является канцерогеном, который также присутствует в автомобильных выхлопах.

Генетик Кушнаренко рассказала в интервью о вреде жареной пищи. Эксперт сообщила, что такая еда становится для организма источником канцерогенов.

«Жареная растительная пища (поджаренные хлебцы, овощи гриль, жареный картофель) является источником канцерогена акриламида», - констатировала Вера Кушнаренко.

Беседуя с «Российской газетой», специалист уточнила, что самая высокая концентрация акриламида образуется в поджаристой корочке. Употребить в пищу такую корочку не следует.

Что касается шашлыка, то, будучи жареным угощением, он также содержит в себе канцероген – таковым является продукт горения бензапирен. Кушнаренко заявила, что бензапирен также присутствует в автомобильных выхлопах или в производственном дыме.

Шашлык обеспечивает организм дополнительными антиоксидантами


«Бензапирен есть и в дыме мангала, он поднимается вместе с ним и оседает на поверхности мяса», - поделилась эксперт.

Генетик объяснила, что с учетом этой особенности шашлык следует употреблять редко – тогда организм сможет самостоятельно справиться с расщеплением и выводом потенциально опасных веществ. Эффективнее избавляться от канцерогенов ему помогут антиоксиданты, которых особенно много в свежих овощах.

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«Дополнительный прием антиоксидантов поможет в процессах детоксикации», - сказала эксперт.

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