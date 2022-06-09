Эндокринолог Михалева: какую пользу приносит редис
Будучи низкокалорийным, этот овощ улучшает функционирование кишечника, благоприятно сказывается на состоянии волос, кожи, костей скелета, сообщила медик Оксана Михалева.
Врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала в интервью, чем полезен редис. Специалист отдельно отметила позитивное действие редиса на кишечник.
«Овощ является уникальным в плане содержания такого редкого элемента как кремний. Кремний важен для работы кишечника», - поделилась Михалева.
В плане похудения, поддержания здорового веса редис незаменим. Он отличается очень низкой калорийностью (всего около 20 ккал на 100 граммов продукта), но, будучи очень богатым клетчаткой, способствует длительному насыщению.
Михалева добавила, что редис полезен также как великолепный источник витамина С. 100 граммов редиски содержат треть от суточной потребности организма в этом важном веществе.
Помимо того, потребление редиса способствует гормональному здоровью.
«В редисе содержатся кобальт, медь, молибден и хром, элементы, необходимые для поддержания нормального гормонального фона», - проинформировала врач.
Эндокринолог напомнила, что пряный продукт не подходит для употребления людям с болезнями органов пищеварения.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в небольшом количестве сливочное масло полезно есть ежедневно.
Оксана Михалева
ЗОЖ
врач-эндокринолог, диетолог
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