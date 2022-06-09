Эндокринолог Михалева: какую пользу приносит редис

«Овощ является уникальным в плане содержания такого редкого элемента как кремний. Кремний важен для работы кишечника», - поделилась Михалева.

«В редисе содержатся кобальт, медь, молибден и хром, элементы, необходимые для поддержания нормального гормонального фона», - проинформировала врач.