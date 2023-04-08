Эндокринолог Русанов: отказ от некоторых продуктов помогает худеть быстрее

«Чтобы начать худеть, следует обеспечить умеренный дефицит энергии в организме. В этом случае накопленный избыток жировой клетчатки начнет постепенно сгорать», рассказал медик в интервью «АиФ».

Эндокринолог Русанов объяснил, как следует питаться для достижения более стройной фигуры.Арсений Русанов заметил, что отказ от некоторых продуктов помогает худеть быстрее. В частности, из рациона лучше исключить сдобную выпечку, кондитерские лакомства, хлеб из белой муки, макароны из муки высшего сорта. Кроме того, сжигать жир организму мешают высокожирные молочные продукты, колбаса. Также эндокринолог посоветовал ограничить употребление майонеза, сливочного масла, алкоголя, красного мяса.есть продукты, богатые клетчаткой, ферментированные продукты, свежие овощи, постные виды мяса и рыбу, птицу, бобовые, растительные масла холодного отжима; пить достаточно много воды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что орехи могут содержать опасные для здоровья трансжиры.

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