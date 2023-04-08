Эндокринолог Русанов: отказ от некоторых продуктов помогает худеть быстрее
По словам эндокринолога Арсения Русанова, стремящимся похудеть людям следует ограничить потребление кондитерских изделий и хлеба.
Эндокринолог Русанов объяснил, как следует питаться для достижения более стройной фигуры.
«Чтобы начать худеть, следует обеспечить умеренный дефицит энергии в организме. В этом случае накопленный избыток жировой клетчатки начнет постепенно сгорать», рассказал медик в интервью «АиФ».
Арсений Русанов заметил, что отказ от некоторых продуктов помогает худеть быстрее. В частности, из рациона лучше исключить сдобную выпечку, кондитерские лакомства, хлеб из белой муки, макароны из муки высшего сорта. Кроме того, сжигать жир организму мешают высокожирные молочные продукты, колбаса. Также эндокринолог посоветовал ограничить употребление майонеза, сливочного масла, алкоголя, красного мяса.
Что полезно для худеющих: есть продукты, богатые клетчаткой, ферментированные продукты, свежие овощи, постные виды мяса и рыбу, птицу, бобовые, растительные масла холодного отжима; пить достаточно много воды.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что орехи могут содержать опасные для здоровья трансжиры.
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Арсений Русанов
ЗОЖ
врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов
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