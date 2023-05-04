Врач Вялов: овощи не снижают канцерогенности пережаренного шашлыка

«плохо приготовленное мясо повышает риск кишечной инфекции и может привести к онкологии».

«Чем больше черноты съесть, тем больше нарушится работа желудка, а если есть такую пищу регулярно, то в перспективе это приведет к раку желудка», - предупредил врач Вялов.

В интервью гастроэнтеролога Вялова прозвучало предупреждение об опасности употребления в пищу плохо приготовленного шашлыка. Врач заявил, чтоВ частности, заметил он, в мясе (особенно свинине), могут обитать паразиты. Их попадание в организм ведет к образованию кальцинатов в мышцах. Как следствие, возникает мышечная боль.Что еще важно при поедании шашлыка – он должен быть качественно приготовлен, в меру прожарен. Если, будучи не доготовленным, шашлык может «наградить» кишечной инфекцией, то пережаренный становится канцерогенным, об этом медик сообщил порталу News.ru.Он обратил внимание на то, что овощи не снижают канцерогенности пережаренного шашлыка. По словам Вялова, свежие овощи лишь усилят нежелательное воздействие механической нагрузки на желудок Что касается овощей, приготовленных на гриле или на шампурах, вместе с ними можно съесть и канцерогены, образующиеся в процессе зажарки, образования корочки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как связаны привычка пить сладкую газировку и рак печени.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.