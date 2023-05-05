Врач Молчанова: диета и физнагрузки не всегда помогают снизить холестерин

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диета при повышенном холестерине

Кардиолог Ольга Молчанова: диета и физические нагрузки могут помочь в борьбе с повышенным холестерином, но в некоторых случаях не обойтись без лекарств.

Врач Молчанова рассказала в интервью, что наличие повышенного холестерина в крови позволяет выявить анализ крови – узнать об этом по каким-то внешним признакам часто просто невозможно.

«Повышенный уровень холестерина сигнализирует о метаболических нарушениях. Никакими симптомами повышенный холестерин не проявляется, поэтому узнать его уровень можно только с помощью анализов».

Первым шагом на пути к снижению высокого холестерина обычно становится коррекция рациона. Главным условием антихолестериновой диеты является сокращение употребляемых в пищу насыщенных животных жиров при одновременном увеличении в питании продуктов, насыщенных постным белком, клетчаткой, витаминами и микроэлементами.

«Ограничивают мясо, особенно жирное. В некоторых случаях стоит выделить два дня в неделю без животных продуктов» - сообщила Молчаннова «Газете.Ru».

Кроме того, для снижения высокого холестерина необходимы физнагрузки. Неподготовленным людям терапевт посоветовала начинать с чего-то легкого – например, с 10-минутной зарядки по утрам. Еще один вариант увеличить свою физическую активность – чаще ходить пешком.

Но медик заметила:

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«В некоторых случаях ни диета, ни физические нагрузки не помогают снизить холестерин».

Молчанова констатировала, что для решения проблемы пациентам назначаются такие препараты как статины. Причем их выбор, дозировку и способ приема должен определять только врач. Кардиолог подчеркнула, что лекарственная терапия должна совмещаться с диетическими ограничениями и физнагрузками – в этом случае человек будет обеспечен особенно эффективной защитой от проблем с сосудами, сердце и мозгом, которые возникают на фоне повышенного холестерина в крови.

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Теги : снижение холестерина, советы врачей, Ольга Молчанова