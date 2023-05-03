Врач Павличенко посоветовала готовить самостоятельно для профилактики гипертонии

«Соль создает дополнительную, ненужную нагрузку на сердце и сосуды», - предупредила медик в беседе со «Спорт-Экспресс».

«Чипсы, снеки, консервы, фастфуд, полуфабрикаты».

Врач Павличенко рассказала, что продукты с высоким содержанием соли, постоянно присутствующие в рационе человека, способствуют развитию гипертонии, характеризуемой повышенным артериальным давлением.Специалист уточнила, о каких продуктах идет речь.Павличенко добавила, что насыщенные солью продукты могут быть очень опасными для сосудов при имеющемся диабете. По словам врача, диабетики должны всегда строго контролировать количество поедаемой соли – количество специи в их рационе должно быть минимальным.Эксперт пояснила, что, покупая готовые продукты или полуфабрикаты, нужно всегда проверять, насколько велико в них содержание соли. Светлана Павличенко посоветовала готовить самостоятельно для профилактики гипертонии – в этом случае есть возможность регулировать добавление соли, уменьшать ее объемы. Медик напомнила, что сокращать соль помогают пряности, душистые травы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что привычка пить кефир перед сном грозит человеку развитием предиабета.

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