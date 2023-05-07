Правила долголетия. Ученые определили 8 продлевающих жизнь факторов

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пожилая пара

Исследователи констатируют: качественный сон, физическая активность и другие благоприятные факторы образа жизни способствуют долголетию.

Ученые, представляющие Исследовательский центр ожирения Тулейнского университета в Новом Орлеане, определили, насколько важна для достижения долголетия приверженность здоровому образу жизни. Ими были проанализированы данные 23 тысяч человек возрастом 20 – 79 лет. На основе результатов анализа специалисты  выявили ряд продлевающих жизнь факторов.

Наиболее влиятельным в плане долголетия эксперты назвали соблюдение правил профилактики болезней сердечно-сосудистой системы. Люди, которые следят за состоянием сосудов и сердца имеют шансы прожить почти на 10 лет дольше, констатировали авторы проекта.

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Список ключевых продлевающих жизнь факторов пополнили
  • Отказ от курения
  • Достаточный качественный сон.
  • Правильное питание.
  • Физическая активность.
  • Контроль уровня сахара в крови.
  • Контроль уровня холестерина в крови.
  • Поддержание здорового веса.
  • Проверки своего артериального давления.
Научные эксперты отметили: чем больше факторов из этого списка присутствует в жизни человека, тем более высокой может быть его продолжительность жизни.

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«Курящие люди живут на семь лет меньше среднего показателя. Те люди, которые спят по восемь часов в сутки, живут на пять лет дольше. Продолжительность жизни людей, которые регулярно занимаются спортом, на четыре года больше, чем тех, кто ведет сидячий образ жизни», - привели пример ученые.

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