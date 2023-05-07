Правила долголетия. Ученые определили 8 продлевающих жизнь факторов
Исследователи констатируют: качественный сон, физическая активность и другие благоприятные факторы образа жизни способствуют долголетию.
Ученые, представляющие Исследовательский центр ожирения Тулейнского университета в Новом Орлеане, определили, насколько важна для достижения долголетия приверженность здоровому образу жизни. Ими были проанализированы данные 23 тысяч человек возрастом 20 – 79 лет. На основе результатов анализа специалисты выявили ряд продлевающих жизнь факторов.
Наиболее влиятельным в плане долголетия эксперты назвали соблюдение правил профилактики болезней сердечно-сосудистой системы. Люди, которые следят за состоянием сосудов и сердца имеют шансы прожить почти на 10 лет дольше, констатировали авторы проекта.
Список ключевых продлевающих жизнь факторов пополнили
- Отказ от курения
- Достаточный качественный сон.
- Правильное питание.
- Физическая активность.
- Контроль уровня сахара в крови.
- Контроль уровня холестерина в крови.
- Поддержание здорового веса.
- Проверки своего артериального давления.
«Курящие люди живут на семь лет меньше среднего показателя. Те люди, которые спят по восемь часов в сутки, живут на пять лет дольше. Продолжительность жизни людей, которые регулярно занимаются спортом, на четыре года больше, чем тех, кто ведет сидячий образ жизни», - привели пример ученые.
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