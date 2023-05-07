Правила долголетия. Ученые определили 8 продлевающих жизнь факторов

Отказ от курения

Достаточный качественный сон.

Правильное питание.

Физическая активность.

Контроль уровня сахара в крови.

Контроль уровня холестерина в крови.

Поддержание здорового веса.

Проверки своего артериального давления.

«Курящие люди живут на семь лет меньше среднего показателя. Те люди, которые спят по восемь часов в сутки, живут на пять лет дольше. Продолжительность жизни людей, которые регулярно занимаются спортом, на четыре года больше, чем тех, кто ведет сидячий образ жизни», - привели пример ученые.

Ученые, представляющие Исследовательский центр ожирения Тулейнского университета в Новом Орлеане, определили, насколько важна для достижения долголетия приверженность здоровому образу жизни. Ими были проанализированы данные 23 тысяч человек возрастом 20 – 79 лет. На основе результатов анализа специалисты выявили ряд продлевающих жизнь факторов.Наиболее влиятельным в плане долголетия эксперты назвали соблюдение правил профилактики болезней сердечно-сосудистой системы. Люди, которые следят за состоянием сосудов и сердца имеют шансы прожить почти на 10 лет дольше, констатировали авторы проекта.Список ключевых продлевающих жизнь факторов пополнилиНаучные эксперты отметили: чем больше факторов из этого списка присутствует в жизни человека, тем более высокой может быть его продолжительность жизни.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом была названа главная ошибка россиян при покупке лекарств.

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