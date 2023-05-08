Эндокринолог Янг: избыток кофеина, консервы и фруктоза вредят печени

«Чтобы печень была здоровой и работала без перебоев, важно пересмотреть свой рацион, обязательно включив в него нежирный белок, полезные жиры, овощи».

«Чрезмерное потребление кофеина со временем может привести к потенциальным проблемам со здоровьем», - подчеркнула эксперт.

«Фруктоза – это в том числе мёд, фрукты, сухофрукты», - предупредила врач.

Эндокринолог Янг рассказала, какие продукты должны входить в повседневный рацион питания, а какие должны исключаться из него для сохранения здоровья печени. Говоря о полезных для этого органа продуктах, специалист уточнила:В свою очередь, печени вредит систематическое употребление обработанных продуктов, тех же консервов. Прием алкоголя, который является для печени сильным токсином, провоцирует развитие в ней воспалительного процесса.Также эндокринолог Янг посоветовала контролировать количество употребляемого кофеина. Медик отметила, что лучше всего пить кофе спустя примерно 30 минут после завтрака в количестве, не превышающем двух чашек, так как избыток кофеина вредит печени.Помимо этого, на состоянии печени негативно сказывается злоупотреблением сахаром и быстрыми углеводами. Одним из наиболее опасных для органа видов сахара является фруктоза. Екатерина Янг напомнила, что за ее расщепление ответственна именно печень. Если организм получает большое количество фруктозы, ее переработка осуществляется с образованием триглицеридов – в этом случае повышается риск ожирения и воспаления печени..Ранее портал MedikForum.ru писал о том, супы на мясном бульоне могут быть как полезными, так и вредными.

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