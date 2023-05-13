Диетолог Гинзбург: некоторые продукты стимулируют развитие воспаления в организме
Диетолог Михаил Гинзбург: сахар, трансжиры и растительные масла способствуют развитию воспалительных процессов в организме.
Диетолог Гинзбург сообщил, что с постоянно активным воспалением ассоциируется появление серьезных заболеваний в виде атеросклероза, опухолей, сахарного диабета, ишемической болезни сердца, системной красной волчанки.
«Воспаление в организме – постоянный процесс, который человек может только снизить или повысить. Повышают его провоспалительные молекулы и клетки, которые содержатся в неправильной еде», - рассказал медик «Вечерней Москве».
Доктор Гинзбург перечислил некоторые продукты, которые стимулируют развитие воспаления.
Продукты с добавленным сахаром. По словам специалиста, чем больше сахара употребляет человек, тем выше риск того, что у него возникнут заболевания ЖКТ, ведущие к воспалению.
Продукты с высоким гликемическим индексом. Их употребление значительно повышает уровень сахара в крови, с которым связана подверженность воспалению. Гинзбург предостерег от частого поедания белого хлеба и белого риса, а также картофеля, изделий из пшеничной муки, выпечки.
Трансжиры. Самый распространенный источник трансжиров в питании людей – маргарин. Содержащие его продукты при регулярном употреблении активизируют развитие воспаления.
Красное мясо и продукты его переработки. Михаил Гинзбург предупредил:
«Почти все продукты глубокой переработки мяса способны вызывать внутренние воспаления, потому что в них содержится много насыщенного жира».
Растительные масла. Организму вредят большие дозы подсолнечного, соевого, кукурузного масел, поскольку в этом случае он получает слишком много полиненасыщенных жирных кислот – их избыток содействует воспалительным явлениям.
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Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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