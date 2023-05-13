Диетолог Гинзбург: некоторые продукты стимулируют развитие воспаления в организме

«Воспаление в организме – постоянный процесс, который человек может только снизить или повысить. Повышают его провоспалительные молекулы и клетки, которые содержатся в неправильной еде», - рассказал медик «Вечерней Москве».

«Почти все продукты глубокой переработки мяса способны вызывать внутренние воспаления, потому что в них содержится много насыщенного жира».

Диетолог Гинзбург сообщил, что с постоянно активным воспалением ассоциируется появление серьезных заболеваний в виде атеросклероза, опухолей, сахарного диабета, ишемической болезни сердца, системной красной волчанки.Доктор Гинзбург перечислил некоторые продукты, которые стимулируют развитие воспаления.По словам специалиста, чем больше сахара употребляет человек, тем выше риск того, что у него возникнут заболевания ЖКТ, ведущие к воспалению.Их употребление значительно повышает уровень сахара в крови, с которым связана подверженность воспалению. Гинзбург предостерег от частого поедания белого хлеба и белого риса, а также картофеля, изделий из пшеничной муки, выпечки.Самый распространенный источник трансжиров в питании людей – маргарин. Содержащие его продукты при регулярном употреблении активизируют развитие воспаления.Михаил Гинзбург предупредил:Организму вредят большие дозы подсолнечного, соевого, кукурузного масел, поскольку в этом случае он получает слишком много полиненасыщенных жирных кислот – их избыток содействует воспалительным явлениям.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему людям старшего возраста вредно ест много фруктов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.