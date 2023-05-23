Токсиколог Кутушов дал советы о хранении продуктов в холодильнике

0 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/young-housewife-near-refrigerato_1186769.htm#page=3&query=refrigerator%20products&position=43&from_view=search&track=ais
женщина открыла холодильник

Токсиколог Кутушов: неподходящая упаковка и неправильное хранение продуктов, отправляемых в холодильник, могут способствовать отравлению.

Токсиколог Кутушов дал советы о хранении продуктов в холодильнике и сразу обратил внимание на распространенную практику держать продукты в полиэтиленовых пакетах или пищевой пленке. Эксперт отметил, что такого способа хранения нужно избегать. У продуктов, хранящихся в целлофане, выделяется конденсат, способствующий размножению бактерий.

Также, по мнению Кутушова, не следует использовать пищевую пленку для покрытия готовых блюд, оставляемых в холодильнике.

«Лучше остатки блюд хранить в контейнерах, не используя пищевую пленку», - сказал aif.ru кандидат медицинских наук.

В то же время эксперт объяснил, что содержание в холодильнике многих овощей уместней именно в целлофановых пакетах.

«К примеру, морковь, свеклу, другие корнеплоды в холодильнике придется хранить именно в пакете, в другой упаковке овощи будут вянуть», – поделился Михаил Кутушов.

При этом токсиколог посоветовал хранить морковь и картофель в темных пакетах, так как под действием света в них вырабатывается токсичное вещество соланин. Также в целлофановых пакетах в холодильнике хранят огурцы. Помидоры, наоборот, не выносят содержания в холоде. Свежая зелень хранится в холодильнике в банке с крышкой, либо в стакане с водой.

Говоря о правильном хранении колбас, сыров и выпечки, Михаил Кутушов указал на то, что целлофан и пленка противопоказаны для этих продуктов. В пленке и пакетах они производят конденсат, заставляющий их быстро портиться. Лучше всего держать такие продукты в пергаментной бумаге.

Токсиколог Кутушов назвал гречку среди сгущающих кровь продуктов


«Если вы собираетесь положить в холодильник уже нарезанную колбасу, готовые котлеты или жареную рыбу, то в этом случае понадобится кусочек фольги», - дал совет ученый.

Дополнительно эксперт порекомендовал не допускать близкого соседства сухих и влажных продуктов, замороженных и охлажденных продуктов, сырых продуктов и готовых блюд. Кроме того, не нужно хранить еду в холодильнике слишком долго.

«Не нужно есть никому»: профессор Кутушов назвал потенциально токсичные продукты


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что людям с больными суставами нужно осторожнее есть помидоры.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Михаил Кутушов
Михаил Кутушов
ЗОЖ
токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия), член-корр. РАЕН
Читать MedikForum.ru в
Хлеб не нужно держать в полиэтиленовых пакетах и другие советы по хранению продуктов
Выявлены главные ошибки хранения продуктов в холодильнике
5 продуктов, которые ошибочно хранят в холодильнике
Теги : хранение в холодильнике, хранение продуктов, Михаил Кутушов