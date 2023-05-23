«Лучше остатки блюд хранить в контейнерах, не используя пищевую пленку», - сказал aif.ru кандидат медицинских наук.

«К примеру, морковь, свеклу, другие корнеплоды в холодильнике придется хранить именно в пакете, в другой упаковке овощи будут вянуть», – поделился Михаил Кутушов.

«Если вы собираетесь положить в холодильник уже нарезанную колбасу, готовые котлеты или жареную рыбу, то в этом случае понадобится кусочек фольги», - дал совет ученый.

Токсиколог Кутушов дал советы о хранении продуктов в холодильнике и сразу обратил внимание на распространенную практику держать продукты в полиэтиленовых пакетах или пищевой пленке. Эксперт отметил, что такого способа хранения нужно избегать. У продуктов, хранящихся в целлофане, выделяется конденсат, способствующий размножению бактерий.Также, по мнению Кутушова, не следует использовать пищевую пленку для покрытия готовых блюд, оставляемых в холодильнике.В то же время эксперт объяснил, что содержание в холодильнике многих овощей уместней именно в целлофановых пакетах.При этом токсиколог посоветовал хранить морковь и картофель в темных пакетах, так как под действием света в них вырабатывается токсичное вещество соланин. Также в целлофановых пакетах в холодильнике хранят огурцы. Помидоры, наоборот, не выносят содержания в холоде. Свежая зелень хранится в холодильнике в банке с крышкой, либо в стакане с водой.Говоря о правильном хранении колбас, сыров и выпечки, Михаил Кутушов указал на то, что целлофан и пленка противопоказаны для этих продуктов. В пленке и пакетах они производят конденсат, заставляющий их быстро портиться. Лучше всего держать такие продукты в пергаментной бумаге.Дополнительно эксперт порекомендовал не допускать близкого соседства сухих и влажных продуктов, замороженных и охлажденных продуктов, сырых продуктов и готовых блюд. Кроме того, не нужно хранить еду в холодильнике слишком долго.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что людям с больными суставами нужно осторожнее есть помидоры

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