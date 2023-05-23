Ферментированные продукты могут снизить риск развития рака

«Примеры ферментированных продуктов с высоким содержанием пробиотиков включают йогурт, кефир, квашеную капусту, кимчи, мисо, чайный гриб. Включение этих продуктов рацион обладает множеством плюсов для здоровья, включая профилактику рака», - сообщила гастроэнтеролог Лилия Козловская.

Ферментированные продукты обеспечивают организм пробиотиками – полезными бактериями, которые живут в кишечнике и помогают поддерживать здоровый баланс микроорганизмов в пищеварительной системе. Помимо пищеварения, эти бактерии также оказывают значительное влияние на функции иммунной системы и общее состояние здоровья. Пробиотики, как показали разные исследования, обладают рядом ценных для нас преимуществ, включая возможную профилактику рака – об этом в беседе с «МедикФорум» рассказала врач-гастроэнтеролог Лилия Козловская. По словам врача, исследования продемонстрировали, что содержащиеся в ферментированных продуктах полезные бактерии помогают предотвратить рак за счет уменьшения воспаления, укрепления иммунной системы, а также за счет стимулирования производства короткоцепочечных жирных кислот и детоксикации организма.Следующие ферментированные продукты проявили способность снижать риск развития рака в научных исследованиях.В 2017 году журнал Medical Oncology опубликовал статью о противораковых свойствах кефира. В ней сообщалось о снижении риска таких видов рака как рак толстой кишки, рак молочной железы, карцинома легких. Пробиотки, которыми богат кефир, эффективно укрепляют иммунную систему.Мисо – это паста из ферментированных соевых бобов, традиционная для японской кухни. По данным Журнала токсикологической патологии, в испытаниях на крысах мисо ингибировала рост клеток рака толстой кишки, а также опухолей легких, молочной железы, печени.Данный напиток содержит высокие дозы пробиотиков и антиоксидантов, которые улучшают пищеварение и укрепляют иммунную систему. В Журнале образования и укрепления здоровья в 2021 году исследователи заявили, чайный гриб может помочь в лечении рака кишечника, он вызывает усиленный противоопухолевый эффект агента доксорубицина.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что небольшие дозы алкоголя могут быть полезны организму.

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