4 ферментированных продукта и напитка, которые защищают от рака – нутрициолог Строков

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4 ферментированных продукта и напитка, которые защищают от рака – нутрициолог Строков


Диета играет огромную роль в нашем здоровье и благополучии, поскольку определенные продукты повышают или снижают риск возникновения некоторых состояний и заболеваний.

По словам эксперта, это также относится к раку, который является одной из основных причин смерти.

«Ферментированные продукты занимают первое место в списке продуктов с противораковыми свойствами, потому что они содержат полезные бактерии, известные как пробиотики, которые, как было показано, обладают рядом полезных для здоровья свойств. преимущества, включая потенциальную профилактику рака. Пробиотики — это полезные бактерии. Они важны для пищеварения, иммунной функции и общего состояния здоровья», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


Исследования показали, что полезные бактерии в ферментированных продуктах могут помочь предотвратить рак за счет:
  • Уменьшение воспаления
  • Укрепление иммунной системы
  • Стимулирование производства короткоцепочечных жирных кислот (SCFAs)
  • Помощь в детоксикации организма.
Примеры ферментированных продуктов с высоким содержанием пробиотиков включают йогурт, кефир, квашеную капусту, кимчи, мисо, темпе и чайный гриб.



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Включение этих продуктов в ваш рацион может обеспечить ряд преимуществ для здоровья, включая потенциальную профилактику рака.



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Четыре вида ферментированных продуктов


Кефир


«Кефир — это кисломолочный напиток. Кефир богат пробиотиками, которые помогают улучшить пищеварение и укрепить иммунную систему».

Мисо


Мисо — это паста из ферментированных соевых бобов, которая обычно используется в японской кухне.

«Мисо — хороший источник белка, витаминов и минералов, а также содержит полезные бактерии, которые помогают пищеварению».


Исследование показало, что мисо подавляет развитие рака толстой кишки у крыс.

Натто

Натто — это традиционная японская еда, приготовленная из ферментированных соевых бобов.

«Он богат витамином К2, который важен для здоровья костей, а также может обладать противовоспалительными свойствами».

Комбуча


Комбуча — это ферментированный чайный напиток, который производится путем ферментации подслащенного чая с симбиотической культурой бактерий и дрожжей. Продукт богат пробиотиками и антиоксидантами, которые могут помочь улучшить пищеварение и укрепить иммунную систему.


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