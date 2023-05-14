4 ферментированных продукта и напитка, которые защищают от рака – нутрициолог Строков

«Ферментированные продукты занимают первое место в списке продуктов с противораковыми свойствами, потому что они содержат полезные бактерии, известные как пробиотики, которые, как было показано, обладают рядом полезных для здоровья свойств. преимущества, включая потенциальную профилактику рака. Пробиотики — это полезные бактерии. Они важны для пищеварения, иммунной функции и общего состояния здоровья», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Уменьшение воспаления

Укрепление иммунной системы

Стимулирование производства короткоцепочечных жирных кислот (SCFAs)

Помощь в детоксикации организма.

Четыре вида ферментированных продуктов

Кефир

«Кефир — это кисломолочный напиток. Кефир богат пробиотиками, которые помогают улучшить пищеварение и укрепить иммунную систему».

Мисо

«Мисо — хороший источник белка, витаминов и минералов, а также содержит полезные бактерии, которые помогают пищеварению».

Натто

«Он богат витамином К2, который важен для здоровья костей, а также может обладать противовоспалительными свойствами».

Комбуча

По словам эксперта, это также относится к раку, который является одной из основных причин смерти.Исследования показали, что полезные бактерии в ферментированных продуктах могут помочь предотвратить рак за счет:Примеры ферментированных продуктов с высоким содержанием пробиотиков включаютВключение этих продуктов в ваш рацион может обеспечить ряд преимуществ для здоровья, включая потенциальную профилактику рака.Мисо — это паста из ферментированных соевых бобов, которая обычно используется в японской кухне.Исследование показало, что мисо подавляет развитие рака толстой кишки у крыс.Натто — это традиционная японская еда, приготовленная из ферментированных соевых бобов.Комбуча — это ферментированный чайный напиток, который производится путем ферментации подслащенного чая с симбиотической культурой бактерий и дрожжей. Продукт богат пробиотиками и антиоксидантами, которые могут помочь улучшить пищеварение и укрепить иммунную систему.Ранее МедикФорум писал о причинах неприятного запаха тела.

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