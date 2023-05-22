Диетолог Гинзбург: небольшие дозы алкоголя могут быть полезны организму

«Небольшие дозы алкоголя благотворно действуют на показатели сердечно-сосудистой системы».

«Употребляя алкоголь, мы становимся более здоровыми соматически», - заявил эксперт.

«Чем быстрее алкоголь всасывается, тем резче повышается уровень этилового спирта в крови и тем хуже для здоровья. Чем медленнее мы пьем и чем лучше закусываем, тем благотворнее это действует на организм», - резюмировал эксперт.

Диетолог Гинзбург, в частности, сообщил:Медик отметил, что красному вину присущ противовоспалительный эффект. Кроме того, потребление этого напитка ученые связывают с хорошими показателями текучести крови, а также липидного состава крови.Также Михаил Гинзбург обратил внимание на то, что после небольших доз спиртного в головном мозге повышается уровень нейромедиатора дофамина, благодаря чему улучшается настроение и психологическое здоровьем в целом.В то же время Гинзбург советует помнить: полезные эффекты алкоголя сопряжены с его строго минимальными порциями. Максимум, что здоровый человек может выпить за день, – это бокал вина, трехсотграммовую кружку пива, либо 50 мл крепкого алкоголя. Наиболее полезным среди всех видов спиртного врач считает красное сухое вино.Кроме того, Гинзбург обратил внимание на то, что употребление алкоголя, при котором он быстро всасывается в кровь, является наиболее вредным и разрушительным для организма.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помидоры могут вредить состоянию людей с больными суставами.

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