Диетолог Гинзбург: небольшие дозы алкоголя могут быть полезны организму

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бокалы с вином

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе умеренных порций спиртного для сердечно-сосудистой и нервной систем.

Диетолог Гинзбург, в частности, сообщил:

«Небольшие дозы алкоголя благотворно действуют на показатели сердечно-сосудистой системы».

Медик отметил, что красному вину присущ противовоспалительный эффект. Кроме того, потребление этого напитка ученые связывают с хорошими показателями текучести крови, а также липидного состава крови.

Также Михаил Гинзбург обратил внимание на то, что после небольших доз спиртного в головном мозге повышается уровень нейромедиатора дофамина, благодаря чему улучшается настроение и психологическое здоровьем в целом.

«Употребляя алкоголь, мы становимся более здоровыми соматически», - заявил эксперт.

В то же время Гинзбург советует помнить: полезные эффекты алкоголя сопряжены с его строго минимальными порциями. Максимум, что здоровый человек может выпить за день, – это бокал вина, трехсотграммовую кружку пива, либо 50 мл крепкого алкоголя. Наиболее полезным среди всех видов спиртного врач считает красное сухое вино.

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Кроме того, Гинзбург обратил внимание на то, что употребление алкоголя, при котором он быстро всасывается в кровь, является наиболее вредным и разрушительным для организма.

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«Чем быстрее алкоголь всасывается, тем резче повышается уровень этилового спирта в крови и тем хуже для здоровья. Чем медленнее мы пьем и чем лучше закусываем, тем благотворнее это действует на организм», - резюмировал эксперт.

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Михаил Гинзбург
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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